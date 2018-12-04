новости
новости
Регистрация
Более 370 юных туляков поедут на главную ёлку страны
Фото rusmir.su.

Более 370 юных туляков поедут на главную ёлку страны

В состав делегаций войдут отличники, победители конкурсов и олимпиад, дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Туле на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили организацию новогодних праздничных мероприятий для детей.

Заместитель председателя регионального правительства Марина Левина сообщила, что в этом году на главную ёлку страны в Кремлевский Дворец отправятся 372 тульских школьника в возрасте от 8 до 13 лет. В Москву от Тульской области поедут 3 детские делегации. Ребята примут участие в ярком новогоднем празднике и поучаствуют в игровых программах, новогоднем хороводе, увидят сказочное театральное представление и получат сладкие подарки.

26 декабря состоится традиционная общероссийская новогодняя ёлка для школьников — отличников, победителей конкурсов и олимпиад, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из социально незащищенных семей.

В этот же день благодаря личному содействию главы региона в Москву отправится вторая делегация. Поездкой награждены талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования и культуры, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Третья делегация формируется при поддержке Алексея Дюмина в рамках акции «Из новогодней столицы в столицу России». В ее составе дети, достигшие больших результатов в учебе, спорте и творчестве.

Также воспитанники одного из детских социально-реабилитационных центров с 24 по 26 декабря примут участие в новогодней ёлке Министерства просвещения РФ в Москве.

В Тульской области губернаторские новогодние ёлки пройдут с 19 по 30 декабря, в них примут участие
15 000 детей.

В этом году впервые губернаторская ёлка пройдет в Тульском кремле в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России». В гостиной Деда Мороза покажут новогодние спектакли «Новый Год. Перезагрузка» с интермедией у ёлки и тульскими сказочными персонажами. В постановку вошли вокальные, театральные и цирковые номера со спецэффектами. Новогодние ёлки состоятся в Тульском театре кукол и Театре юного зрителя.

Праздничные представления пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

В Тульском цирке 19 и 20 декабря новогодние ёлки пройдут для детей в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях.

29 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. На нем подведут итоги акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!», организованной Общественным объединением родителей детей с ОВЗ «Мы вместе».

Алексей Дюмин обратил внимание на обеспечение безопасности детей при проведении новогодних мероприятий.

- Под особый контроль необходимо взять организацию групповых перевозок детей как на территории региона, так и за его пределами, — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в связи с проектом «Тула – Новогодняя столица» на территории региона будет находиться большое количество гостей. Это двойная нагрузка на регион — как на силовой блок, так и на ответственных за другие направления (в частности, за продовольственную безопасность).

Алексей Дюмин поручил комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора уделить внимание объектам торговли и общественного питания во время праздничных мероприятий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
Новогодние елкипращздник для детейпредставленияподаркитульские школьникиталантливые дети
Место
МоскваТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Белева не смог забрать у подруги свой мобильник и написал на нее заявление
Житель Белева не смог забрать у подруги свой мобильник и написал на нее заявление
Аналитика матча с «Зенитом»: 11 львов «Арсенала»
Аналитика матча с «Зенитом»: 11 львов «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.