Более 370 юных туляков поедут на главную ёлку страны

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В состав делегаций войдут отличники, победители конкурсов и олимпиад, дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Туле на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили организацию новогодних праздничных мероприятий для детей.

Заместитель председателя регионального правительства Марина Левина сообщила, что в этом году на главную ёлку страны в Кремлевский Дворец отправятся 372 тульских школьника в возрасте от 8 до 13 лет. В Москву от Тульской области поедут 3 детские делегации. Ребята примут участие в ярком новогоднем празднике и поучаствуют в игровых программах, новогоднем хороводе, увидят сказочное театральное представление и получат сладкие подарки.

26 декабря состоится традиционная общероссийская новогодняя ёлка для школьников — отличников, победителей конкурсов и олимпиад, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из социально незащищенных семей.

В этот же день благодаря личному содействию главы региона в Москву отправится вторая делегация. Поездкой награждены талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования и культуры, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Третья делегация формируется при поддержке Алексея Дюмина в рамках акции «Из новогодней столицы в столицу России». В ее составе дети, достигшие больших результатов в учебе, спорте и творчестве.

Также воспитанники одного из детских социально-реабилитационных центров с 24 по 26 декабря примут участие в новогодней ёлке Министерства просвещения РФ в Москве.

В Тульской области губернаторские новогодние ёлки пройдут с 19 по 30 декабря, в них примут участие

15 000 детей.

В этом году впервые губернаторская ёлка пройдет в Тульском кремле в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России». В гостиной Деда Мороза покажут новогодние спектакли «Новый Год. Перезагрузка» с интермедией у ёлки и тульскими сказочными персонажами. В постановку вошли вокальные, театральные и цирковые номера со спецэффектами. Новогодние ёлки состоятся в Тульском театре кукол и Театре юного зрителя.

Праздничные представления пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

В Тульском цирке 19 и 20 декабря новогодние ёлки пройдут для детей в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях.

29 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. На нем подведут итоги акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!», организованной Общественным объединением родителей детей с ОВЗ «Мы вместе».

Алексей Дюмин обратил внимание на обеспечение безопасности детей при проведении новогодних мероприятий.

- Под особый контроль необходимо взять организацию групповых перевозок детей как на территории региона, так и за его пределами, — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в связи с проектом «Тула – Новогодняя столица» на территории региона будет находиться большое количество гостей. Это двойная нагрузка на регион — как на силовой блок, так и на ответственных за другие направления (в частности, за продовольственную безопасность).

Алексей Дюмин поручил комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора уделить внимание объектам торговли и общественного питания во время праздничных мероприятий.