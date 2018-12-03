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За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 29 пьяных водителей

За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 29 пьяных водителей

По всем эпизодам были составлены административные протоколы.

В рамках профилактического рейда и текущей надзорной деятельности сотрудников ГИБДД с 30 ноября по 2 декабря на территории региона задержаны 29 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточняют, что 16 нарушителей привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, а 12 отказались проходить освидетельствование. Кроме того, один водитель был уличен в повторном нарушении.

По всем фактам были составлены административные материалы, после их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей. Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также нарушителя могут отправить на обязательные или принудительные работы. Кроме того, нетрезвое вождение может обернуться лишением свободы на срок до двух лет.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +4
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