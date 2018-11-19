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БК «Арсенал» уступил БК «Руна-Баскет»
Фото Максима Котенева.

БК «Арсенал» уступил БК «Руна-Баскет»

Матч завершился со счетом 82:91.

18 ноября в Туле в СК «Новое поколение» состоялся первый матч пятого тура Суперлиги-2. Баскетбольный «Арсенал» сыграл с московским клубом «Руна-Баскет». Тульская команда уступила соперникам со счетом 82:91 (22:22, 25:23, 18:21, 17:25).

Самым результативным в составе оружейников стал Никита Бурков, набравший 17 очков.

Ответный матч состоится сегодня, 19 ноября, в 19.00 в «Новом поколении». Вход свободный.

 

«Арсенал» (Тула) — «Руна-Баскет» (Москва) — 82:91 (22:22, 25:23, 18:21, 17:25)

«Арсенал»: Радивоевич (6), Крыков (2), Казюлин (11), Рытенко (4), Голяхов (16) — старт, Бурков (17), Дзандзава, Попов (8), Оленев (9), Синкевич (9).

«Руна-Баскет»: Гресев (14+10 подборов), Тиканов (4), Соловьёв (4), Андреев (16), Писарчук (14) — старт, Метревели, Корчагин (23), Князев (3), Макушкин (13).

Фолы — 27:28.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 0
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