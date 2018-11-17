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Пятая подряд победа волейбольной «Тулицы»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Пятая подряд победа волейбольной «Тулицы»: фоторепортаж

Наши спортсменки вновь были сильнейшими на площадке!

16 ноября в Туле в СК «Новое поколение» состоялся первый матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» принимала «Импульс» из Волгодонска. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу наших волейболисток. Счет по партиям — 25:18, 28:26, 25:20.

Игра получилась очень напряженной для обеих команд. В первом сете «Тулице» удалось вырваться вперед и сохранять преимущество до конца партии, хотя «Импульс» настойчиво наступал на пятки и мог догнать тульскую команду.

Вторая партия была «валидольной». При счете 24:24 команды стали играть до разницы в два мяча. В итоге «Тулица» оказалась сильнее. И, отставая на одно очко, смогла догнать и выиграть сет.

В третьей партии «Тулица» играла надежно и уверено, избегая рискованных действий. Соперник сражался достойно и оказывал серьезное сопротивление. Тем не менее, хозяйки площадки вырвали победу.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, по традиции в раздевалке после матча «Тулица» путем всекомандного голосования определила лучшего игрока матча. Второй раз подряд Ольга Шукайло получила розовую шапку-ушанку.

 

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ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 11
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 12
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 13
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 14
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 15
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 16
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 17
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 18
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 19
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 20
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 21
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 22
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 23
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 24
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 25
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ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 27
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 28
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 29
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 30
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 31
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 32
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 33
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 34
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 35
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 36
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 37
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 38
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 39
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 40
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 41
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 42
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 43
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 44
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 45
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 46
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 47
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 48
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 49
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 50
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 51
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 52
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 53
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 54
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 55
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 56
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 57
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 58
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 59
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 60
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 61
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 62
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 63
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 64
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 65
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 66
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 67
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 68
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 69
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 70
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 71
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 72
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 73
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 74
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 75
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 76
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 77
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 78
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 79
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 80
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 81
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 82
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 83
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 84
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 85
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 86
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 87
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 88
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 89
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 90
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 91
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 92
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 93
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 94
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 95
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 96
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 97
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 98
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 99
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 100
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 101
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 102
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 103
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 104
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 105
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 106
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 107
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 108
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 109
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 110
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 111
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 112
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 113
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 114
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 115
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 116
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 117
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 118
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 119
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 120
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 121
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 122
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 123
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 124
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 125
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 126
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 127
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 128
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 129
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 130
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 131
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 132
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 133
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 134
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 135
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 136
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 137
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 138
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 139
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 140
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 141
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 142
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 143
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 144
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 145
ВК "Тулица" - ВК "Импульс", Фото: 146
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +5
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