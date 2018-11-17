Пятая подряд победа волейбольной «Тулицы»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Наши спортсменки вновь были сильнейшими на площадке!

16 ноября в Туле в СК «Новое поколение» состоялся первый матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» принимала «Импульс» из Волгодонска. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу наших волейболисток. Счет по партиям — 25:18, 28:26, 25:20.

Игра получилась очень напряженной для обеих команд. В первом сете «Тулице» удалось вырваться вперед и сохранять преимущество до конца партии, хотя «Импульс» настойчиво наступал на пятки и мог догнать тульскую команду.

Вторая партия была «валидольной». При счете 24:24 команды стали играть до разницы в два мяча. В итоге «Тулица» оказалась сильнее. И, отставая на одно очко, смогла догнать и выиграть сет.

В третьей партии «Тулица» играла надежно и уверено, избегая рискованных действий. Соперник сражался достойно и оказывал серьезное сопротивление. Тем не менее, хозяйки площадки вырвали победу.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, по традиции в раздевалке после матча «Тулица» путем всекомандного голосования определила лучшего игрока матча. Второй раз подряд Ольга Шукайло получила розовую шапку-ушанку.