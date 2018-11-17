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Названа предварительная причина возгорания микроавтобуса на ул. Макаренко в Туле
Происшествие случилось 16 ноября.
16 ноября примерно в 20.10 в Туле на улице Макаренко возле дома № 19 загорелся микроавтобус «Ситроен». В результате пожара транспортное средство выгорело полностью. К счастью, никто не пострадал.
Как стало известно Myslo, предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. Однако более точную причину установит экспертиза.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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