Названа предварительная причина возгорания микроавтобуса на ул. Макаренко в Туле

Фото: пользователь Prohodchik.

16 ноября примерно в 20.10 в Туле на улице Макаренко возле дома № 19 загорелся микроавтобус «Ситроен». В результате пожара транспортное средство выгорело полностью. К счастью, никто не пострадал.

Как стало известно Myslo, предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. Однако более точную причину установит экспертиза.

Все обстоятельства происшествия выясняются.