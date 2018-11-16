Гурам Аджоев рассказал, как для «Арсенала» искали нового тренера

Помимо занявшего этот пост Игоря Черевченко, рассматривались ещё несколько кандидатов.

Часть игровой карьеры Гурама Аджоева прошла в «Спартаке», куда ушёл Олег Кононов. Президент тульского «Арсенала» считает, что новый тренер способен вернуть красно-белым их фирменную игру:

– «Спартак» уже давно не играет в спартаковский футбол. Карпин старался привить его в свой первый приход. Но, сказать честно, тот футбол, о котором мы говорим, у «Спартака» был давно – ещё при Романцеве.

– Вы говорили, что Кононов сам пришёл и рассказал о предложении «Спартака». Когда это произошло?

– На следующий день после нашей с ними игры в Москве.

– Сразу попросил отпустить?

– Он мечтал об этом. Его ещё Константин Бесков туда приглашал два раза.

– То, что он мечтал о «Спартаке», – его слова?

– Да. К тому же он давно хотел играть в еврокубках.

– Мечта – это, безусловно, здорово. Но как считаете: это было профессионально? Учитывая контракт с «Арсеналом».

– Мне пришлось закрыть на всё глаза. Не стал вставлять палки в колёса: пожелал удачи, на этом и разошлись. Отговаривать не стал.

– Первые эмоции, когда услышали о его желании? Расстроились?

– Мы же взрослые люди, опыт есть. Было достаточно времени, чтобы прикинуть кандидатов и что-нибудь придумать. Лично у меня эмоции были, такой уж я человек. Привыкаю к людям. Но это отходит на второй план. Кононов идёт выше, и это хорошо.

– Учитывая положение в таблице, «Спартак» ваш прямой конкурент?

– Таблица и вправду плотная, но всего 14 туров прошло. Если так судить, все, кто рядом в таблице, – наши конкуренты. Очевидно, что «Спартак» недобрал очков, проиграл много игр. Материал там очень хороший, они могут брать очки и всё поправить.

– Был возможен сценарий, при котором Кононов остался бы в «Арсенале»? Например, если бы вы были категорически против.

– Даже не думал об этом. Повторюсь, человек хочет уйти – как ты его оставишь?

– Сколько раундов переговоров было между «Арсеналом» и «Спартаком»?

– Один раз встретились, а дальше всё было на уровне юристов. По сумме не торговались, сразу договорились о компенсации. Сумму не раскрою: коммерческая тайна.

– Если дело не в деньгах, почему всё так затянулось?

– Не могу сказать, не наша вина.

– «Спартак» тянул?

– Скорее всего. У них игры были. Получилось так, как они хотели.

– И. о. главного тренера Рианчо сказал, что «Спартаку» было выгодно тянуть до перерыва, чтобы все стрелы за результаты полетели в него.

– Не согласен. Тренер должен сам набирать очки, вот и всё.

– С Кононовым «Спартак» набрал бы больше очков?

– Не могу сказать. Тренеру нужно время, чтобы поставить игру.

– Когда всё решилось окончательно?

– Перед официальным объявлением. Можно сколько угодно договариваться, но я считаю так: есть официальное объявление – значит всё решено. А все эти разговоры...

– И всё-таки. Когда ударили по рукам со «Спартаком»?

– После их игры с «Уфой».

– То, что Кононов мог не поехать в Грозный, тоже слухи?

– Нет, это правда. Точных деталей не знаю, но «Спартак» снова звал его на переговоры. Сказал ему: «Арсенал» – твоя команда, ты должен ехать».

– Кононова считают интеллигентом. У вас были с ним ситуации, которые заставили в этом убедиться?

– Выглядит он интеллигентно, но разозлиться тоже может. Футболисты должны чувствовать, что у тренера есть своё «я». Интеллигент – это хорошо, но им лучше быть после игры.

– Бывало, что вы с ним общались на повышенных тонах?

– Когда есть очки, никто ничего не скажет. Когда их нет, появляются вопросы. Разбирались, в чём причина, и сходились во мнении, что мои претензии небезосновательны.

– В чём они заключались?

– В начале чемпионата был ряд домашних матчей, где мы потеряли очки. Например, выигрываем 2:0 и теряем очки, что это такое?

– С приходом Кононова у вас хоть раз были сомнения, что выбрали правильного тренера?

– Нет, потому что была игра. А если игра есть – очки тоже будут. Со временем так и получилось.

– Кононов участвовал в трансферах?

– Схема такая: у нашего селекционного отдела появляется футболист, мы предлагаем его тренеру, а он его утверждает. Третий год эта схема работает.

– Бывало, что он просил конкретного футболиста?

– Нет, такого не было.

– Как удалось удержать Джорджевича ещё на год?

– Его не хотели отдавать в аренду. Договорились, что он к нам пойдёт, только если не найдут ему команду.

– Выкупить его у «Зенита» реально?

– Нереально. Наш бюджет позволяет клубу стабильно и без задержек выплачивать зарплату, премиальные и прочие моменты. Спасибо губернатору за поддержку.

– Есть шанс выкупить хоть кого-нибудь из тех, кто сейчас играет за «Арсенал» в аренде?

– Вы поймите, если игрок стоит 2-3 млн евро, где мы их возьмём? Берём только в аренду, платим им часть зарплаты. Так и продолжим поступать.

– С миллионами понятно. А если игрок стоит, скажем, 500 тысяч евро?

– Ну, вы найдите мне такого игрока и скажите, что он есть.

– Вы же купили Костадинова. Чья заслуга?

– Его нашёл наш спортивный директор – Андрей Рудаков. Подписание этого футболиста прошло в рамках существующего бюджета.

– Не боитесь потерять Беляева? «Спартак» хотел его ещё год назад, а теперь туда пришёл Кононов.

– Пусть сначала предложение появится, тогда будем разговаривать.

– Год назад было?

– Никто на нас по нему не выходил. По крайней мере, до меня, президента клуба, это предложение точно не дошло.

– Как выбирали нового тренера?

– У меня было 4-5 кандидатов, рассматривал всех. Называть не буду.

– Иностранцы были?

– Да. Даже русскоговорящие иностранцы были.

– Почему Черевченко?

– Он амбициозный тренер. Полтора года работал в «Локомотиве», выигрывал Кубок России, знает почти всех наших футболистов.

– Была информация, что фактически главным будет Семшов, но у него нет лицензии Pro.

– Такого не было. Всегда говорил, что Семшов будет помогать. Он тренировал наш фарм-клуб «Химик» во второй лиге, но мы не упускали его из виду. По сути, он никуда не уходил, а теперь вернулся в штаб.

– Правда, что в какой-то момент ему объявили, что он будет главным?

– Кто? Кроме меня, о таких вещах никто сообщать не должен. Он очень грамотный, и у него большое будущее. Но вариант с Черевченко я держал в голове две недели.

– Вы говорили про пять кандидатов. Семшов не входил в их число?

– Как главный тренер – нет.

– У Черевченко контракт до конца сезона. Какое место устроит клуб по его итогам?

– Поставили задачу попасть в десятку. Если тренер выполнит задачу – продолжим работать.