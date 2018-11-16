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Гурам Аджоев рассказал, как для «Арсенала» искали нового тренера

Гурам Аджоев рассказал, как для «Арсенала» искали нового тренера

Помимо занявшего этот пост Игоря Черевченко, рассматривались ещё несколько кандидатов.

Часть игровой карьеры Гурама Аджоева прошла в «Спартаке», куда ушёл Олег Кононов. Президент тульского «Арсенала» считает, что новый тренер способен вернуть красно-белым их фирменную игру:

– «Спартак» уже давно не играет в спартаковский футбол. Карпин старался привить его в свой первый приход. Но, сказать честно, тот футбол, о котором мы говорим, у «Спартака» был давно – ещё при Романцеве.

– Вы говорили, что Кононов сам пришёл и рассказал о предложении «Спартака». Когда это произошло?

– На следующий день после нашей с ними игры в Москве.

– Сразу попросил отпустить?

– Он мечтал об этом. Его ещё Константин Бесков туда приглашал два раза.

– То, что он мечтал о «Спартаке», – его слова?

– Да. К тому же он давно хотел играть в еврокубках.

– Мечта – это, безусловно, здорово. Но как считаете: это было профессионально? Учитывая контракт с «Арсеналом».

– Мне пришлось закрыть на всё глаза. Не стал вставлять палки в колёса: пожелал удачи, на этом и разошлись. Отговаривать не стал.

– Первые эмоции, когда услышали о его желании? Расстроились?

– Мы же взрослые люди, опыт есть. Было достаточно времени, чтобы прикинуть кандидатов и что-нибудь придумать. Лично у меня эмоции были, такой уж я человек. Привыкаю к людям. Но это отходит на второй план. Кононов идёт выше, и это хорошо.

– Учитывая положение в таблице, «Спартак» ваш прямой конкурент?

– Таблица и вправду плотная, но всего 14 туров прошло. Если так судить, все, кто рядом в таблице, – наши конкуренты. Очевидно, что «Спартак» недобрал очков, проиграл много игр. Материал там очень хороший, они могут брать очки и всё поправить.

– Был возможен сценарий, при котором Кононов остался бы в «Арсенале»? Например, если бы вы были категорически против.

– Даже не думал об этом. Повторюсь, человек хочет уйти – как ты его оставишь?

– Сколько раундов переговоров было между «Арсеналом» и «Спартаком»?

– Один раз встретились, а дальше всё было на уровне юристов. По сумме не торговались, сразу договорились о компенсации. Сумму не раскрою: коммерческая тайна.

– Если дело не в деньгах, почему всё так затянулось?

– Не могу сказать, не наша вина.

– «Спартак» тянул?

– Скорее всего. У них игры были. Получилось так, как они хотели.

– И. о. главного тренера Рианчо сказал, что «Спартаку» было выгодно тянуть до перерыва, чтобы все стрелы за результаты полетели в него.

– Не согласен. Тренер должен сам набирать очки, вот и всё.

– С Кононовым «Спартак» набрал бы больше очков?

– Не могу сказать. Тренеру нужно время, чтобы поставить игру.

– Когда всё решилось окончательно?

– Перед официальным объявлением. Можно сколько угодно договариваться, но я считаю так: есть официальное объявление – значит всё решено. А все эти разговоры...

– И всё-таки. Когда ударили по рукам со «Спартаком»?

– После их игры с «Уфой».

– То, что Кононов мог не поехать в Грозный, тоже слухи?

– Нет, это правда. Точных деталей не знаю, но «Спартак» снова звал его на переговоры. Сказал ему: «Арсенал» – твоя команда, ты должен ехать».

– Кононова считают интеллигентом. У вас были с ним ситуации, которые заставили в этом убедиться?

– Выглядит он интеллигентно, но разозлиться тоже может. Футболисты должны чувствовать, что у тренера есть своё «я». Интеллигент – это хорошо, но им лучше быть после игры.

– Бывало, что вы с ним общались на повышенных тонах?

– Когда есть очки, никто ничего не скажет. Когда их нет, появляются вопросы. Разбирались, в чём причина, и сходились во мнении, что мои претензии небезосновательны.

– В чём они заключались?

– В начале чемпионата был ряд домашних матчей, где мы потеряли очки. Например, выигрываем 2:0 и теряем очки, что это такое?

– С приходом Кононова у вас хоть раз были сомнения, что выбрали правильного тренера?

– Нет, потому что была игра. А если игра есть – очки тоже будут. Со временем так и получилось.

– Кононов участвовал в трансферах?

– Схема такая: у нашего селекционного отдела появляется футболист, мы предлагаем его тренеру, а он его утверждает. Третий год эта схема работает.

– Бывало, что он просил конкретного футболиста?

– Нет, такого не было.

– Как удалось удержать Джорджевича ещё на год?

– Его не хотели отдавать в аренду. Договорились, что он к нам пойдёт, только если не найдут ему команду.

– Выкупить его у «Зенита» реально?

– Нереально. Наш бюджет позволяет клубу стабильно и без задержек выплачивать зарплату, премиальные и прочие моменты. Спасибо губернатору за поддержку.

– Есть шанс выкупить хоть кого-нибудь из тех, кто сейчас играет за «Арсенал» в аренде?

– Вы поймите, если игрок стоит 2-3 млн евро, где мы их возьмём? Берём только в аренду, платим им часть зарплаты. Так и продолжим поступать.

– С миллионами понятно. А если игрок стоит, скажем, 500 тысяч евро?

– Ну, вы найдите мне такого игрока и скажите, что он есть.

– Вы же купили Костадинова. Чья заслуга?

– Его нашёл наш спортивный директор – Андрей Рудаков. Подписание этого футболиста прошло в рамках существующего бюджета.

– Не боитесь потерять Беляева? «Спартак» хотел его ещё год назад, а теперь туда пришёл Кононов.

– Пусть сначала предложение появится, тогда будем разговаривать.

– Год назад было?

– Никто на нас по нему не выходил. По крайней мере, до меня, президента клуба, это предложение точно не дошло.

– Как выбирали нового тренера?

– У меня было 4-5 кандидатов, рассматривал всех. Называть не буду.

– Иностранцы были?

– Да. Даже русскоговорящие иностранцы были.

– Почему Черевченко?

– Он амбициозный тренер. Полтора года работал в «Локомотиве», выигрывал Кубок России, знает почти всех наших футболистов.

– Была информация, что фактически главным будет Семшов, но у него нет лицензии Pro.

– Такого не было. Всегда говорил, что Семшов будет помогать. Он тренировал наш фарм-клуб «Химик» во второй лиге, но мы не упускали его из виду. По сути, он никуда не уходил, а теперь вернулся в штаб.

– Правда, что в какой-то момент ему объявили, что он будет главным?

– Кто? Кроме меня, о таких вещах никто сообщать не должен. Он очень грамотный, и у него большое будущее. Но вариант с Черевченко я держал в голове две недели.

– Вы говорили про пять кандидатов. Семшов не входил в их число?

– Как главный тренер – нет.

– У Черевченко контракт до конца сезона. Какое место устроит клуб по его итогам?

– Поставили задачу попасть в десятку. Если тренер выполнит задачу – продолжим работать.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:10 0
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