Тульские боксеры сразятся с соперниками в финале турнира «Гран-при Тулы»

Фото Дмитрия Дзюбина.

13 ноября в оружейной столице в 24-й раз стартовали Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». За звание сильнейших боксеров соревнуются более 100 спортсменов из 21 региона России в возрасте от 19 до 40 лет. Награды будут разыграны в десяти мужских и пяти женских весовых категориях. На кону — присвоение звания мастера спорта России.

Сегодня, 16 ноября, в манеже «Арсенала» состоялись полуфинальные бои, в которых приняли участие семь тульских боксеров.

О подготовке наших спортсменов к турниру рассказал главный тренер сборной Тульской области по боксу Андрей Зайцев.

Андрей Зайцев - Тульскую область на соревнованиях представляют 27 человек — 23 мужчины и 4 женщины. У нас ребята не только из Тулы, еще из Узловой, Донского, Щекино и др. Самый старший спортсмен — 1983 года рождения. Наши боксеры выступят в финале турнира. Тульская область представлена почти в каждой весовой категории. Кстати, у нас не только парни пробились в финал, также выступит и девушка — 22-летняя Анастасия Кузякова.

По словам Андрея Зайцева, у тульских боксеров была серьезная подготовка к соревнованиям. В конце октября спортсмены выступали на чемпионате России в Якутске, вернулись в Тулу всего несколько недель назад. Кроме того, в сборной Тульской области есть несколько военнослужащих, в начале ноября они участвовали в Кубке главнокомандующего ВДВ.

- В принципе, мы неплохо выступаем на «Гран-при Тулы», учитывая, что у нас отсутствуют несколько лидирующих спортсменов. Например, Павел Федоров и Даниэль Лутай вызваны на сборы, со сборной России они находятся на озере Круглом. Степан Хитарян в Краснодаре будет готовиться к отборочному турниру молодежного чемпионата Европы, — отметил главный тренер тульской команды.

Корреспондент Myslo пообщался со спортсменами, которые уже прошли в финал.

21-летний Рауф Караев приехал из Новомосковска. Выступает в весовой категории 60 кг, кандидат в мастера спорта.

- Сегодня я победил, прошел в финал. Моим соперником был туляк Руслан Айдемиров. Бой был немного принципиальным для меня. Все три раунда выиграл по очкам. Главное, что тренеры довольны. В финале сражусь с соперником из Санкт-Петербурга. Морально готов, с этим нет проблем. Главное, не получить травму.

Туляк Халид Ягубзаде, 23 года, мастер спорта.

- Мотивация большая, хочется достичь высот в этом виде спорта. Сегодняшний бой прошел для меня легко, соперник (Артём Демин из Санкт-Петербурга) был молодой, но титулованный. В целом, я его «прочитал», знал, что он будет делать, контратаковал и выиграй бой без особого напряга. В финале сражусь с парнем из Санкт-Петербурга. Соперник серьезный, буду готовиться к нему. Покажу себя в самой лучшей форме.

Турнир для меня важен, потому что проводится дома, в Туле. Хочу показать, что наши боксеры высокого уровня, хочется выиграть турнир. Спортивная мечта? Выиграть титул чемпиона мира среди профессионалов. Буду расти в этом плане. Настрой и амбиции — всё серьезное.

Финальные бои «Гран-при Тулы» пройдут завтра, 17 ноября, с 17.00. Вход в манеж «Арсенала» свободный.