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За месяц туляки взяли кредитов на 9,8 млрд рублей

За месяц туляки взяли кредитов на 9,8 млрд рублей

Эта сумма почти на 37% больше прошлогоднего показателя.

За сентябрь 2018 года жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 9,8 млрд рублей. Это на 36,8% больше, чем годом ранее, отметили в тульском отделении Банка России.

Как и раньше, туляки предпочитают брать кредиты в рублях. Займы в долларах и евро составляют всего 0,1% от общего объема выданных кредитов. Общий ссудный портфель физических лиц в регионе составляет 134,6 млрд рублей.

Сумма просроченная задолженности составляет 7,7 млрд рублей. В Тульской области действует один региональный банк, 7 банковских филиалов, 3 представительства кредитных организаций и 254 дополнительных офисов и операционных касс.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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