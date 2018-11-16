За месяц туляки взяли кредитов на 9,8 млрд рублей

Эта сумма почти на 37% больше прошлогоднего показателя.

За сентябрь 2018 года жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 9,8 млрд рублей. Это на 36,8% больше, чем годом ранее, отметили в тульском отделении Банка России.

Как и раньше, туляки предпочитают брать кредиты в рублях. Займы в долларах и евро составляют всего 0,1% от общего объема выданных кредитов. Общий ссудный портфель физических лиц в регионе составляет 134,6 млрд рублей.

Сумма просроченная задолженности составляет 7,7 млрд рублей. В Тульской области действует один региональный банк, 7 банковских филиалов, 3 представительства кредитных организаций и 254 дополнительных офисов и операционных касс.