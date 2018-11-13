Фото из архива Myslo.
«Спартак» отказался назвать сумму отступных за Олега Кононова
Ранее СМИ сообщали о сумме в 500 тысяч евро.
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов отказался назвать сумму отступных, выплаченную тульскому «Арсеналу» за главного тренера Олега Кононова.
- Наверное, логично, что должна быть определенная сумма, когда в ходе сезона тренер уходит из одной команды в другую.
Сумма — полмиллиона евро? Это коммерческая тайна, — цитирует Измайлова портал «Чемпионат».
Напомним, 12 ноября «Арсенал» объявил, что Олег Кононов покинул клуб, одновременно «Спартак» сообщил о назначении Кононова на пост главного тренера.
Вместе с Олегом Георгиевичем в московский клуб ушел и его тренерский штаб.
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