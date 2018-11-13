новости
новости
Регистрация
«Спартак» отказался назвать сумму отступных за Олега Кононова
Фото из архива Myslo.

«Спартак» отказался назвать сумму отступных за Олега Кононова

Ранее СМИ сообщали о сумме в 500 тысяч евро.

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов отказался назвать сумму отступных, выплаченную тульскому «Арсеналу» за главного тренера Олега Кононова.

- Наверное, логично, что должна быть определенная сумма, когда в ходе сезона тренер уходит из одной команды в другую.

Сумма — полмиллиона евро? Это коммерческая тайна, — цитирует Измайлова портал «Чемпионат».

Напомним, 12 ноября «Арсенал» объявил, что Олег Кононов покинул клуб, одновременно «Спартак» сообщил о назначении Кононова на пост главного тренера.

Вместе с Олегом Георгиевичем в московский клуб ушел и его тренерский штаб.

Сюжет: Арсенал
Аналитика: Все бегства тренеров из тульского «Арсенала»
Люди / Персона
Аналитика: Все бегства тренеров из тульского «Арсенала»
вчера, в 16:25, 22 1277 4
Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»
Спорт
Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»
вчера, в 13:51, 93 3540 2
Аналитика: «Арсенал»: finita la Кононов
Спорт
Аналитика: «Арсенал»: finita la Кононов
10 ноября, в 13:06, 45 5535 5
Видео: Олег Кононов попрощался с болельщиками «Арсенала»?
Спорт
Видео: Олег Кононов попрощался с болельщиками «Арсенала»?
9 ноября, в 22:04, 61 1499 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 +1
Другие статьи по темам
Люди
Олег Кононов
Место
Тула
Прочее
Арсеналглавный тренерСпартак

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске мужчина выстрелил в подругу из обреза: женщина скончалась
В Новомосковске мужчина выстрелил в подругу из обреза: женщина скончалась
В Туле из-за удаления аварийных деревьев ограничат движение транспорта
В Туле из-за удаления аварийных деревьев ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.