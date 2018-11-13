В Туле из-за удаления аварийных деревьев ограничат движение транспорта

В Центральном округе 14 и 15 ноября будут вестись работы по удалению деревьев.

14 ноября с 9.00 до 16.00 специалисты будут работать по адресу: ул. Тургеневская, 12. Сквозное движение будет закрыто на участке от ул. Советской до ул. Каминского.

15 ноября с 10.00 до 16.00 будут проводиться работы по удалению аварийных деревьев по ул. М. Смирнова, 49. Сквозное движение будет закрыто на участке от ул. Л. Толстого до ул. Тимирязева.