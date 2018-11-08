Юные туляки выступили на первенстве Орловской области по универсальному бою

В городе Ливны прошло открытое лично-командное первенство Орловской области по универсальному бою среди мальчиков и девочек, посвященное Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Тульской, Орловской и Липецкой областей.

Наш регион от Фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» представили семь юных бойцов в возрасте 11−13 лет из спортивного клуба «Магура».

Туляки заняли призовые места. Золотую награду завоевал Михаил Филатов, серебро — Всеволод Бурдиков, Богдан Мухаметов, Степан Голубев и Павел Гусев, бронзу — Дмитрий Капков и Даниил Сахаров.

Тренируют наших ребят Илья Герасименко и Павел Турбин.