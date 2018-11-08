новости
новости
Регистрация
Юные туляки выступили на первенстве Орловской области по универсальному бою

Юные туляки выступили на первенстве Орловской области по универсальному бою

Ребята завоевали семь медалей.

В городе Ливны прошло открытое лично-командное первенство Орловской области по универсальному бою среди мальчиков и девочек, посвященное Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Тульской, Орловской и Липецкой областей.

Наш регион от Фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» представили семь юных бойцов в возрасте 11−13 лет из спортивного клуба «Магура».

Туляки заняли призовые места. Золотую награду завоевал Михаил Филатов, серебро — Всеволод Бурдиков, Богдан Мухаметов, Степан Голубев и Павел Гусев, бронзу — Дмитрий Капков и Даниил Сахаров.

Тренируют наших ребят Илья Герасименко и Павел Турбин.

Галерея
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 1
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 2
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 3
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 4
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 5
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 6
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 7
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 8
Первенство Орловской области по Орловской области по универсальному бою, Фото: 9
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:58 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьОрловская область
Прочее
первенство по универсальному бою

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.