В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Это связано с плановыми ремонтными работами.
8 ноября специалисты «Тулагорводоканала» проведут работы по переключению замененного участка водовода диаметром 500 мм Непрейковского водозабора.
В связи с этим с 8.00 и до окончания работ пониженное давление холодной воды ожидается в
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевском и Скуратовских поселках.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Другие статьи по темам
Место