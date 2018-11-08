В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Это связано с плановыми ремонтными работами.

8 ноября специалисты «Тулагорводоканала» проведут работы по переключению замененного участка водовода диаметром 500 мм Непрейковского водозабора.

В связи с этим с 8.00 и до окончания работ пониженное давление холодной воды ожидается в

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевском и Скуратовских поселках.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.