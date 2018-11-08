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В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Это связано с плановыми ремонтными работами.

8 ноября специалисты «Тулагорводоканала» проведут работы по переключению замененного участка водовода диаметром 500 мм Непрейковского водозабора.

В связи с этим с 8.00 и до окончания работ пониженное давление холодной воды ожидается в

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевском и Скуратовских поселках.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +1
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