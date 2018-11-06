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СМИ: Олег Кононов написал заявление об увольнении из «Арсенала»
Фото из архива Myslo.

СМИ: Олег Кононов написал заявление об увольнении из «Арсенала»

Издание «Спорт-экспресс» сообщило, что главный тренер тульской футбольной команды всё же увольняется.

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского клуба. Домашний матч 14-го тура с «Анжи» должен стать для него последним в Туле.

Как сообщает издание, Кононов всё же уходит в «Спартак», забрав с собой тренерский штаб: старшего тренера Сергея Кузнецова, тренера вратарей Даниэля Тудора, тренеров по физподготовке Суареса Сантьяго Хесуса и Фотопулоса Стергиоса, тренера-аналитика Михаила Кожевникова.

По данным «СЭ», «Арсенал» и «Спартак» подпишут соглашение, которое регулирует переход тренеров, — речь идет о сумме порядка 500 тысяч евро, что равно зарплате специалистов до конца срока их контрактов с туляками.

Штаб Кононова должен приступить к работе с московской командой сразу после ее возвращения из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных, — в начале второй декады ноября.

И. о. главного тренера «Арсенала», по данным «Спорт-экспресса», станет Игорь Семшов.

Напомним, Олег Кононов на встрече с болельщиками утверждал, что у него «контракт с „Арсеналом“ и он здесь работает», отказываясь комментировать слухи о своем уходе к красно-белым.

Myslo попросил пресс-службу тульского клуба прокомментировать сообщение «Спорт-экспресса», однако в «Арсенале» от комментариев воздержались и информацию о заявлении Кононова не подтвердили и не опровергли.

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