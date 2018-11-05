Тульские рукопашники завоевали пять медалей на чемпионате ЦФО

Победители и призеры соревнований получили путевки на чемпионат России.

Со 2 по 4 ноября в Липецке прошел чемпионат ЦФО России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владимирской, Орловской, Тульской, Московской, Липецкой, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областей.

Наш регион представила сборная команда областной Федерации рукопашного боя, в которую вошли воспитанники тульских спортшкол («Триумф» и «Металлург»), а также киреевской и ефремовской.

Тульские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Победителями и призерами соревнований стали:

1 место — Инна Жданова, весовая категория 60 кг (СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С .);

.); 1 место — Семён Юдин, 75 кг (СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С .);

.); 1 место — Александр Бушин, 90 кг (СШ «Металлург», МКУ ДО «Киреевская ДЮСШ», тренеры Бушин А. В. , Дагаев Д. С. );

, ); 2 место — Яна Медведева, 70 кг (МКУ ДО №3 г. Ефремов, тренер Щербинин А. С .);

.); 3 место — Артур Вартеванян, 65 кг (СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. ).

Победители и призеры соревнований получили право принять участие в чемпионате России, который состоится в конце ноября в Красноярске.