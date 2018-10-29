Восемь команд вышли в плей-офф студенческого чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive

В Туле завершился групповой этап отборочных игр студенческого чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом 1 000 000 рублей. Было заявлено более 30 команд, участие приняли 24. Команды разделили на четыре группы. Участники играли по круговой системе.

По итогам в плей-офф вышли:

runaway

D_I_T

IGNITION. gaming

trigan_de

TeamFive

Fine Line Gaming

Red Night

Cyber Offenders

Впереди команды ждет плей-офф до полуфинала. 3, 4 и 10 ноября каждая игра будет транслироваться и комментироваться. Следите за новостями на Myslo и на teammsi.ru.

Финал отборочных игр состоится 17 ноября на площадке большого атриума в ТРЦ «Макси».

Трансляция будет на огромном дисплее 3×2,5 м, игры будут комментировать профессиональные киберспортивные комментаторы.



Посетителей ждут интерактивный квест, зона Free to Play с мощнейшим гейминговым железом от MSI, зона виртуальной реальности, зона консолей, косплей-шоу и множество призов и подарков от организаторов и партнеров чемпионата.