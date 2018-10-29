Попытка похищения тульского предпринимателя: полиция обнародовала видео

Кадр из видео.

По версии следствия, двое мужчин планировали получить за похищение выкуп в 4 млн рублей.

Ранее Myslo писал о попытке похищения предпринимателя. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что преступление выявили сотрудники уголовного розыска полиции.

– Полицейские располагали оперативной информацией, что двое местных жителей, один из которых ранее судим, осуществляют поиск лиц для похищения местного коммерсанта, — сообщили в ведомстве.

Преступники собирались похитить предпринимателя и получить за него выкуп в размере 4 000 000 рублей. Для этого злоумышленники искали исполнителя. Спустя некоторое время нашли — им оказался оперативный сотрудник УУР УМВД России.

Инсценировка похищения прошла удачно.

В качестве доказательства похищения исполнитель продемонстрировал заказчикам паспорт и два мобильных телефона потерпевшего. Преступники рассчитывали получить выкуп за похищенного бизнесмена — 4 млн рублей.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

– Обвиняемыми по уголовному делу являются 31-летний и 32-летний мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. На основании ходатайства следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.