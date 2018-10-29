новости
новости
Регистрация
Попытка похищения тульского предпринимателя: полиция обнародовала видео
Кадр из видео.

Попытка похищения тульского предпринимателя: полиция обнародовала видео

По версии следствия, двое мужчин планировали получить за похищение выкуп в 4 млн рублей.

Ранее Myslo писал о попытке похищения предпринимателя. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что преступление выявили сотрудники уголовного розыска полиции.

– Полицейские располагали оперативной информацией, что двое местных жителей, один из которых ранее судим, осуществляют поиск лиц для похищения местного коммерсанта, — сообщили в ведомстве.

Преступники собирались похитить предпринимателя и получить за него выкуп в размере 4 000 000 рублей. Для этого злоумышленники искали исполнителя. Спустя некоторое время нашли — им оказался оперативный сотрудник УУР УМВД России.

Инсценировка похищения прошла удачно.

В качестве доказательства похищения исполнитель продемонстрировал заказчикам паспорт и два мобильных телефона потерпевшего. Преступники рассчитывали получить выкуп за похищенного бизнесмена — 4 млн рублей.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

– Обвиняемыми по уголовному делу являются 31-летний и 32-летний мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. На основании ходатайства следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:43 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
похищение предпринимателяуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В какие музеи туляки могут бесплатно сходить на «Ночь искусств»?
В какие музеи туляки могут бесплатно сходить на «Ночь искусств»?
Восемь команд вышли в плей-офф студенческого чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive
Восемь команд вышли в плей-офф студенческого чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.