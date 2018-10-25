новости
новости
Регистрация
Тульский ветеран Лев Горюнов отметил 98-й день рождения
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульский ветеран Лев Горюнов отметил 98-й день рождения

С праздником героя поздравил начальник территориального Управления Росгвардии Олег Петрик.

Ветеран Великой Отечественной войны туляк Лев Васильевич Горюнов отпраздновал 98-летие. Он был призван в армию в сентябре 1940 года, попал в 80-й горно-стрелковый полк. На фронте туляк оказался в конце 1941 года, спустя несколько месяцев был серьёзно ранен и отправлен на лечение в Тулу.

Вернувшись в строй в начале 1943 года, Лев Васильевич воевал минометчиком-наводчиком составе 4-й мотострелковой бригады 1-го Тацинского танкового корпуса на трёх фронтах, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. Войну закончил в апреле 1945 года в Кенигсберге. 

Окончив Ленинградское военно-политическое училище, вернулся в Тулу,  проходил службу во внутренних войсках МВД в должности инженера полка. С июля 1976 года – в отставке. С праздником ветерана поздравил начальник тульского Управления Росгвардии Олег Петрик:

– Вы – легенда, человек, на примере которого мы воспитываем молодежь. Вы наша живая история, достойный пример жизни, мужества, трудолюбия и патриотизма для всех нас.

Лев Васильевич Горюнов награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 16 медалями и двумя нагрудными знаками.

Ветеран активно занимается творчеством, пишет стихи и книги. Сейчас готовится к выпуску его сборник под рабочим названием: «Мир и война, как жизнь, едины...». В него войдут около 120 стихотворений фронтовика.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +6
Другие статьи по темам
Событие
день рождения ветеранапоздравлениепраздникветеран Великой Отечественной войныУправление Росгвардии по Тульской области
Люди
Олег ПетрикЛев Горюнов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Олег Кононов прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак»
Олег Кононов прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак»
MayaKorea – революционная корейская косметика по привлекательной цене
MayaKorea – революционная корейская косметика по привлекательной цене
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.