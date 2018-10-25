Тульский ветеран Лев Горюнов отметил 98-й день рождения

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Ветеран Великой Отечественной войны туляк Лев Васильевич Горюнов отпраздновал 98-летие. Он был призван в армию в сентябре 1940 года, попал в 80-й горно-стрелковый полк. На фронте туляк оказался в конце 1941 года, спустя несколько месяцев был серьёзно ранен и отправлен на лечение в Тулу.

Вернувшись в строй в начале 1943 года, Лев Васильевич воевал минометчиком-наводчиком составе 4-й мотострелковой бригады 1-го Тацинского танкового корпуса на трёх фронтах, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. Войну закончил в апреле 1945 года в Кенигсберге.

Окончив Ленинградское военно-политическое училище, вернулся в Тулу, проходил службу во внутренних войсках МВД в должности инженера полка. С июля 1976 года – в отставке. С праздником ветерана поздравил начальник тульского Управления Росгвардии Олег Петрик:

– Вы – легенда, человек, на примере которого мы воспитываем молодежь. Вы наша живая история, достойный пример жизни, мужества, трудолюбия и патриотизма для всех нас.

Лев Васильевич Горюнов награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 16 медалями и двумя нагрудными знаками.

Ветеран активно занимается творчеством, пишет стихи и книги. Сейчас готовится к выпуску его сборник под рабочим названием: «Мир и война, как жизнь, едины...». В него войдут около 120 стихотворений фронтовика.