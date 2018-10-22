После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру

Фото пресс-службы «Арсенала».

После проигрыша тульскому «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру. Напомним, оружейники обыграли москвичей со счетом 3:2.

– Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.



Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет, — сообщает пресс-служба московского клуба.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.