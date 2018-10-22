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После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
Фото пресс-службы «Арсенала».

После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру

Причина: неудовлетворительные результаты команды.

После проигрыша тульскому «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру. Напомним, оружейники обыграли москвичей со счетом 3:2.
 
– Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.

Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет, — сообщает пресс-служба московского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:13 +3
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