Фото пресс-службы «Арсенала».
После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
Причина: неудовлетворительные результаты команды.
После проигрыша тульскому «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру. Напомним, оружейники обыграли москвичей со счетом 3:2.
– Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.
Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет, — сообщает пресс-служба московского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
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