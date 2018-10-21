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Как продвигается строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как продвигается строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы

20 октября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин осмотрел ход строительства социально-значимых объектов.

Валерий Шерин посетил строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы.

Он побывал в палатно-боксированном корпусе, где будут лечиться дети в возрасте до 3 лет. Корпус рассчитан на 90 койко-мест. Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко отметила, что на объекте завершены основные строительно-монтажные работы, подведены инженерные сети.

Руководитель проекта Константин Гусев рассказал, что на объекте решена одна из проблем – получение разрешения на производство земляных работ по устройству сетей теплоснабжения и водоотведения. На данном этапе в здании ведется внутренняя отделка, благоустройство территории. Затем приступят к основным работам – поставке и монтажу оборудования. Также он пояснил, что сейчас все работы идут в соответствии с графиком и выполнены на 50%. Завершить их планируют в октябре следующего года.

Валерий Шерин осмотрел палату с отдельным входом, где предусмотрено совместное пребывание матери и ребенка, помещения лаборатории и реанимации.

- Все новейшие технологии в области медицины, которые будут использованы в данном лечебном учреждении, будут отвечать всем современным требованиям. В связи с этим в проект были внесены корректировки, – подчеркнул Валерий Шерин.

Затем заместитель губернатора проинспектировал работы в изоляционно-диагностическом корпусе, который рассчитан на 46 койко-мест. При корпусе будет собственная лаборатория для микробиологических исследований с самым современным оборудованием.



Генеральный директор ООО СК «ЭТС», подрядчик проекта, Алексей Морозов сообщил, что строительство фасада здания завершено на 65%. Элеонора Шевченко отметила, что в этом году необходимо завершить весь контур здания, а также осуществить подачу тепла.

Валерий Шерин отметил, что на объекте в проектно-сметную документацию также были внесены корректировки, получение государственной экспертизы планируется до 1 декабря.

Также он сообщил, что региональное правительство поможет застройщику получить оборотные средства за счет открытия кредитной линии в одном из банков.

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строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 3
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:16 +1
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