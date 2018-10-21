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Погода в Туле 22 октября: туманно и прохладно
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 22 октября: туманно и прохладно

Днем воздух прогреется всего до +11°С.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, ночью 3−8 м/с, днем — 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью от -3 до +2°С, днём — от +6 до +11°С.

Атмосферное давление 750−755 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, видимость в тумане -200−500 м.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 07:00 +4
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