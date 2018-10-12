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Российская молодёжка разгромила сборную Македонии со счётом 5:1
Фото: Михаил Шапаев, РФС

Российская молодёжка разгромила сборную Македонии со счётом 5:1

В стартовом составе сборной России выступил полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев.

На Центральном стадионе Тулы завершился матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. В оружейной столице встретились сборные России и Македонии.

В стартовом составе национальной молодежной сборной вышел полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, который отличился на 43-й минуте, забив в ворота гостей третий по счёту гол.

Россия: Максименко, Чернов, Фомин, Рассказов, Лысов, Жигулев (к) (Ланин, 86), Коновалов, Обляков, Ахметов (Зуев, 69), Бакаев, Чалов (Мелкадзе, 80).

Македония: Янков, Йованов, Маневски (Трайчески, 59), Евтоски, Траяновски, Руфати, Атанасов (Стойменовски, 46), Здравковски (к), Крстовски, Митровски (Тотрэ, 76), Гжоргжев.

Голы: Ахметов, 14 (1:0). Чалов, 18 (2:0). Бакаев, 43 (3:0). Обляков, 67 (4:0). Крстовски, 74 (4:1). Мелкадзе, 90+2 (5:1).

Предупреждения: Атанасов, 22. Ахметов, 55. Маневски, 56. Зуев, 88. Ланин, 90+4.

Судьи: К. Хагенес, Р. Шуннерсен, Г. Исаксен (Норвегия).

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:23 +3
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