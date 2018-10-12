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Алексей Дюмин поздравил ТГПУ имени Л. Н. Толстого с 80-летием
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил ТГПУ имени Л. Н. Толстого с 80-летием

Несколько сотрудников университета были награждены медалью «Трудовая доблесть» третьей степени.

В Тульском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. Приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина зачитал его заместитель Сергей Егоров:

«За эти годы вуз подготовил более 100 тысяч специалистов. Почти 90% педагогов в школах Тульской области – ваши выпускники. Двое воспитанников университета становились Учителями года в России. Вы помогаете раскрывать новые таланты у ребят, занимающихся в Центре поддержки одаренных детей, который недавно был открыт в Ясной Поляне по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Спасибо всем работникам и ветеранам вуза за благородный созидательный труд, неравнодушие и преданность своему делу».

Сергей Егоров вручил региональные награды отличившимся сотрудникам университета. За большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в связи с юбилеем коллектив университета отмечен Благодарностью губернатора Тульской области.   

Медалью «Трудовая доблесть» III степени награждены профессор кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин Илья Туревский, главный библиотекарь отдела обслуживания научно-образовательного библиотечно-информационного центра Валентина Мосолова, профессор кафедры философии и культурологии Владимир Назаров. 

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Почетной грамотой Губернатора Тульской области награждена декан факультета естественных наук Ирина Шахкельдян. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
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