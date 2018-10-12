Мать и дочь из Кимовска пойдут под суд за продажу «палёнки»

В Донском следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Кимовска, обвиняемых в продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с середины июля по 1 августа 26-летняя женщина предложила своей матери купить спиртосодержащую жидкость для перепродажи. Женщины приобрели у неустановленного лица 15 литров «палёнки», а 1 августа продали одному из местных жителей 800 мл опасной жидкости.

В ходе предварительного расследования получены данные, согласно которым изъятая спиртосодержащая жидкость может быть опасной для жизни и здоровья потребителей, так как произведена в неизвестных условиях из неизвестного сырья. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.