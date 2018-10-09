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На ярмарке меховых изделий туляк украл 10 шапок после ссоры с женой

На ярмарке меховых изделий туляк украл 10 шапок после ссоры с женой

Добычей злоумышленника стали шапки из лисы и норки.

В субботу в отдел полиции «Советский» поступило заявление, что на выставке-продаже меховых изделий неизвестный открыто похитил 10 шапок из лисы и норки, сняв их с манекенов.

- Работая над раскрытием преступления, оперативники изучали записи камер видеонаблюдения. Также полицейские отрабатывали версию, что грабеж мог совершить кто-то из проживающих поблизости от места происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате проделанной работы подозреваемого обнаружили. Он признался в содеянном.

По предварительным данным, мужчина совершил грабеж, случайно оказавшись на выставке после ссоры с женой.

В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 +1
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