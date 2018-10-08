новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдёт первенство по рукопашному бою

В Тульской области пройдёт первенство по рукопашному бою

В соревнованиях примут участие юноши в возрасте от 8 до 15 лет и девушки в возрасте от 14 до 15 лет.

Фонд развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение» в Тульской области и спортивный клуб «Магура», совместно с администрацией Щекинского района проведут первенство по рукопашному бою «Русь Православная».

Соревнования пройдут в субботу, 13 октября, по адресу: Щекино, ул. Пионерская д. 29, ДЮСШ № 1. Начало – в 13.00.

В первенстве примут участие юноши в возрасте от 8 до 15 лет и девушки с 14 до 15 лет. Поддержать спортсменов смогут все желающие, вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:09 +3
Другие статьи по темам
Событие
рукопашный бойпервенство по рукопашному боюспортсоревнования
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта
В Туле прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта
Где в Туле не будет электричества 9 октября
Где в Туле не будет электричества 9 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.