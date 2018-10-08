В Тульской области пройдёт первенство по рукопашному бою

В соревнованиях примут участие юноши в возрасте от 8 до 15 лет и девушки в возрасте от 14 до 15 лет.

Фонд развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение» в Тульской области и спортивный клуб «Магура», совместно с администрацией Щекинского района проведут первенство по рукопашному бою «Русь Православная».

Соревнования пройдут в субботу, 13 октября, по адресу: Щекино, ул. Пионерская д. 29, ДЮСШ № 1. Начало – в 13.00.

В первенстве примут участие юноши в возрасте от 8 до 15 лет и девушки с 14 до 15 лет. Поддержать спортсменов смогут все желающие, вход свободный.