Где в Туле не будет электричества 9 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Баженова, 28-А, 24, 26, 30
- ул. Кутузова, 23, 27, 35-А,
- ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,
- пр-т Ленина, 46, 44-А, 52, 50, 50-Г, 50-А,
- ул. Гоголевская, 51-А,
- ул. Ф. Энгельса, 34-46,
- Красноармейский пр-т, 44, 48,
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-64,
- ул. Лобачевского, 2-62-А,
- п. Михалково: ул. Смоленская, 8,
- ул. Саратовская, 4, 6, 7, 11,
- ул. Донская, 8,
- ул. Тверская,
- ул. Российская, 2-12 (чётн.), 3, 7,
- ул. Воронежская, 4, 11, 12,
- ул. Михалковская, 46-54 (чётн.),
- п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 1 к. 1, 9,
- ул. Станционная, 60.
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