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Где в Туле не будет электричества 9 октября

Где в Туле не будет электричества 9 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Баженова, 28-А, 24, 26, 30
  • ул. Кутузова, 23, 27, 35-А,
  • ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,
  • пр-т Ленина, 46, 44-А, 52, 50, 50-Г, 50-А,
  • ул. Гоголевская, 51-А,
  • ул. Ф. Энгельса, 34-46,
  • Красноармейский пр-т, 44, 48,
  • ул. Глухополянская, 52-64, 55-64,
  • ул. Лобачевского, 2-62-А,
  • п. Михалково: ул. Смоленская, 8,
  • ул. Саратовская, 4, 6, 7, 11,
  • ул. Донская, 8,
  • ул. Тверская,
  • ул. Российская, 2-12 (чётн.), 3, 7,
  • ул. Воронежская, 4, 11, 12,
  • ул. Михалковская, 46-54 (чётн.),
  • п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 1 к. 1, 9,
  • ул. Станционная, 60.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +3
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