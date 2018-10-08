В Туле прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта

Активисты обозначили основные приоритетные направления национальных проектов и программ, а также обсудили работу движения в новом формате.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаил Глухов отметил, что в соответствии с функциями общественного контроля над реализацией указов главы государства, рабочие группы ОНФ преобразованы в 12 тематических площадок, которые работают в открытом режиме с приглашением специалистов, экспертов и общественных активистов.

Член регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаил Буденков рассказал о реализации экологических проектов движения. В ходе масштабной «Генеральной уборки» было выявлено более 500 свалок по всему региону. 421 из них ликвидирована.

«Кроме того, активистам Народного фронта удалось добиться создания «зелёного щита» города Тулы, площадь которого составила более 2100 гектаров», – отметил Михаил Буденков.

Лидером по количеству убранных свалок стал Суворовский район – там привели в порядок более 200 участков. Это порядка 90% от числа выявленных экологических нарушений.

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Виктор Мельников отметил, что к концу года в регионе откроют 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, их число увеличится до 357:

«Основные проблемы – это материально-техническая база, большое количество работников предпенсионного возраста и дефицит кадров. Многие пункты нуждаются в капитальном и текущем ремонте».

На сайте ОНФ появилась специальная «красная кнопка», с помощью которой каждый туляк может сообщить о нарушениях его прав, вырубке леса, стихийной свалке или установлении фактов коррупции и расточительства.

«Мы сможем решать гораздо больше проблем и достичь результатов, когда каждый будет осознавать себя как активист Народного фронта и вести себя соответствующим образом. Только так можно победить разгильдяйство, казнокрадство и многое другое. Ведь самое главное быть гражданином, своими руками не создавать таких проблем, как несанкционированные свалки, и ответственно относиться к своей работе и ко всему, что нас окружает», – отметил сопредседатель ОНФ в Тульской области Евгений Дронов.