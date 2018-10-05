Костадинов сравнял счет в матче «Арсенал» – «Уфа»: 1:1
На 67-й минуте туляки выравняли преимущество.
Георгий Костадинов, вышедший на поле в первом тайме вместо травмированного Берхамова, сравнял счет в матче «Арсенал» — «Уфа». На 67-й минуте Сергей Ткачев издалека пробил по воротам Беленова, вратарь отбил мяч, а на добивании оказался Костадинов. Арсеналец головой забил гол — 1:1.
Болеем за тульский «Арсенал»!
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