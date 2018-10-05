В октябре в Туле пройдёт региональная Ярмарка вакансий
Мероприятие состоится 24 октября в Городском концертном зале.
Центр занятости населения Тульской области приглашает туляков, ищущих работу, в том числе лиц предпенсионного возраста, принять участие в областной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест. В программе:
- собеседования с представителями кадровых служб предприятий и организаций Тульской области,
- ознакомление с банком вакансий Тульской области,
- консультации специалистов центра занятости по профессиональному обучению, организации временной занятости, вопросам законодательства о занятости,
- консультации специалистов государственной инспекции труда, Пенсионного Фонда, органов социальной защиты населения, бюро медико-социальной экспертизы, кризисного центра помощи женщинам,
- мастер-классы по эффективному поиску работы, составлению резюме,
- презентация профессий, пользующихся спросом на рынке труда.
Ярмарка состоится 24 октября, с 10.00 до 13.00, по адресу: ул. Советская д. 2 (Городской концертный зал). Справки по телефонам: 56-44-34, 56-98-85.
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