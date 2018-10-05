В октябре в Туле пройдёт региональная Ярмарка вакансий

Центр занятости населения Тульской области приглашает туляков, ищущих работу, в том числе лиц предпенсионного возраста, принять участие в областной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест. В программе:

собеседования с представителями кадровых служб предприятий и организаций Тульской области,

ознакомление с банком вакансий Тульской области,

консультации специалистов центра занятости по профессиональному обучению, организации временной занятости, вопросам законодательства о занятости,

консультации специалистов государственной инспекции труда, Пенсионного Фонда, органов социальной защиты населения, бюро медико-социальной экспертизы, кризисного центра помощи женщинам,

мастер-классы по эффективному поиску работы, составлению резюме,

презентация профессий, пользующихся спросом на рынке труда.