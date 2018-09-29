Тренер «Арсенала»: «Не соперник, не рефери виноваты в нашем проигрыше, а мы сами»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал матч с «Уралом»:

- Мы проиграли, это, конечно, самая главная проблема. Что касается игры, на мой взгляд мы играли интересней «Урала». Но две ошибки, которые мы совершили, предопределили ход игры и результат. Моменты у нас были как в первом тайме, так и во втором, к сожалению, мы не реализовали их.

У нас не было персональной установки закрыть Араторе. Мы готовились к игре и рассматривали всех футболистов. Смотрели, в первую очередь, как команда играет с соперниками. Акцент делали на своей игре.

Олег Георгиевич отметил, что по первому впечатлению «Урал» забил гол с офсайда. Но нужно смотреть повтор.

- Я думаю, что мы не доработали в своих действиях: и в обороне, и в атаке. Не соперник, не рефери виноват в нашем проигрыше, а мы сами.

Также после матча поделились мнениями об игре футболисты «Арсенала» Виктор Альварес и Эванс Кангва.

- По моему мнению, гол был забит с офсайда. После этого мы немного потеряли контроль над игрой. Была некоторая усталость после Кубка, но это не должно быть оправданием сегодняшней игры. Мы должны все вместе идти назад в оборону и не оставаться впереди.

Огромное спасибо болельщикам, которые приезжают и поддерживают нас, несмотря на расстояние. Это очень важно для команды. Постараемся не подвести их на следующей неделе дома, — сказал Альварес.

- Я считаю, что мы начали матч очень хорошо. Но когда нам забили первый гол, у команды началась паника, из-за этого мы пропустили еще один. Все наши игроки считают, что был офсайд, но я не видел этот момент. Думаю, что нужно сохранять концентрацию и дисциплину на протяжении всей игры, — отметил Кангва.