Сотрудники тульской Росгвардии соревновались в гиревом спорте

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Управлении Росгвардии по Тульской области прошло первенство по гиревому спорту, приуроченное к 70-летию Героя России Анатолия Романова.

На торжественной церемонии открытия первенства участников поприветствовали начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик, заместитель председателя правительства Тульской области - министр молодежной политики Юлия Вепринцева, Заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион России, четырехкратный чемпион мира Владимир Гуров, председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядкам Тульской области Петр Гончаров.

В ходе турнира были разыграны 9 комплектов медалей в личном зачете. 26 спортсменов из разных подразделений Росгвардии по Тульской области сражались в двух дисциплинах: рывок одной гири и толчок двух гирь.

Победителей и призёров награждал знаменитый спортсмен Владимир Гуров.

Золотые медали завоевала команда СОБР, на втором месте команда ОМОН, замкнули тройку призёров сотрудники вневедомственной охраны по Тульской области.

27 сентября 2018 года исполнилось 70 лет Герою России генерал-полковнику Анатолию Романову.

Генерал А. Романов, командующий внутренними войсками МВД России, в 1995 году возглавлял Объединённую группировку войск на Северном Кавказе. Основной заслугой Романова стало активное участие в процессе мирного урегулирования военного конфликта.

6 октября 1995 года в городе Грозном во время проезда его машины под мостом близ площади Минутка сработало управляемое взрывное устройство. Генерал получил тяжелейшее ранение. Вот уже 23 года он прикован к кровати. В настоящее время проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в подмосковной Балашихе. 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-полковнику Анатолию Романову присвоено звание Герой Российской Федерации.