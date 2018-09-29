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В Туле молодые ученые представили свои проекты в формате Science Slam
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле молодые ученые представили свои проекты в формате Science Slam

Участники оригинально и с юмором представили свои научные проекты.

28 сентября в культурном центре «Типография» состоялась презентация проектов молодых ученых Science Slam. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Science Slam – это проект по популяризации науки, международный формат интеллектуального досуга, в котором молодые ученые (слэмеры) интересно, оригинально и с юмором представляют свои научные проекты.

Единственное ограничение – каждый участник выступают не более 10 минут. Лучшего слэмера определяют зрители, выражая свои предпочтения аплодисментами.



Проект появился в 2010 году в Германии и быстро набрал популярность по всей Европе. В России он стартовал в 2012 году и покорил более 20 городов. В Туле слэм прошел уже во второй раз. 

Свои проекты представили: 

  • Даниил Емельянов: «Политические партии: тренды и вызовы»; 
  • Татьяна Доброрадных: «Картина мира и язык: мы то, о чем мы говорим?»; 
  • Павел Инякин: «Педагогика, о которой вы еще не слышали»; 
  • Антон Репушко: «Современные технологии в современном городе».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 −2
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