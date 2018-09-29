В Туле молодые ученые представили свои проекты в формате Science Slam
Участники оригинально и с юмором представили свои научные проекты.
28 сентября в культурном центре «Типография» состоялась презентация проектов молодых ученых Science Slam. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
Science Slam – это проект по популяризации науки, международный формат интеллектуального досуга, в котором молодые ученые (слэмеры) интересно, оригинально и с юмором представляют свои научные проекты.
Единственное ограничение – каждый участник выступают не более 10 минут. Лучшего слэмера определяют зрители, выражая свои предпочтения аплодисментами.
Проект появился в 2010 году в Германии и быстро набрал популярность по всей Европе. В России он стартовал в 2012 году и покорил более 20 городов. В Туле слэм прошел уже во второй раз.
Свои проекты представили:
- Даниил Емельянов: «Политические партии: тренды и вызовы»;
- Татьяна Доброрадных: «Картина мира и язык: мы то, о чем мы говорим?»;
- Павел Инякин: «Педагогика, о которой вы еще не слышали»;
- Антон Репушко: «Современные технологии в современном городе».