В Туле молодые ученые представили свои проекты в формате Science Slam

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 сентября в культурном центре «Типография» состоялась презентация проектов молодых ученых Science Slam. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Science Slam – это проект по популяризации науки, международный формат интеллектуального досуга, в котором молодые ученые (слэмеры) интересно, оригинально и с юмором представляют свои научные проекты.



Единственное ограничение – каждый участник выступают не более 10 минут. Лучшего слэмера определяют зрители, выражая свои предпочтения аплодисментами.





Проект появился в 2010 году в Германии и быстро набрал популярность по всей Европе. В России он стартовал в 2012 году и покорил более 20 городов. В Туле слэм прошел уже во второй раз.

Свои проекты представили: