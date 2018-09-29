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В субботу в администрации Тулы дежурит Денис Гальперин

В субботу в администрации Тулы дежурит Денис Гальперин

В воскресенье дежурным по городу назначен Сергей Шестаков.

В субботу, 29 сентября, в администрации Тулы дежурит начальник управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин.

На следующий день, 30 сентября, за порядком в областном центре будет следить начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.

По любым аварийным и нештатным ситуациям жителям следует обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:10 0
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