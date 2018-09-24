Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В тульской деревне утром загорелся дом
О пострадавших не сообщается.
24 сентября в 6.09 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в деревне Костомарово. Пять пожарных расчетов были на месте происшествия через 20 минут.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 6.40. Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и частично обрушилась мансарда на площади 60 кв. м, образовались прогары в полу.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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