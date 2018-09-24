В тульской деревне утром загорелся дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

О пострадавших не сообщается.

24 сентября в 6.09 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в деревне Костомарово. Пять пожарных расчетов были на месте происшествия через 20 минут.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 6.40. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и частично обрушилась мансарда на площади 60 кв. м, образовались прогары в полу.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.