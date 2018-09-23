В Туле прошли соревнования по конкуру: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы и автора статьи.

В парк-отеле «Грумант» прошел традиционный турнир по конкуру на призы губернатора области, посвященный 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Конкур – одно из самых увлекательных соревнований в конном спорте. Всадник на лошади преодолевает одно за другим препятствия, расположенные на конкурном поле, а судьи оценивают чистоту исполнения прыжков и выучку лошади. Минимальное количество препятствий – двенадцать, максимальное – пятнадцать. Именно столько было установлено для участников в Туле.

Расстояние между барьерами строго не регламентируется. Его определяет перед началом курс-дизайнер или составитель маршрута. Между каждым препятствием – определенное количество темпов движения лошади. Поэтому перед стартом участники старательно изучают территорию проведения соревнований, отмеряют шагами расстояние между барьерами. Это нужно, чтобы определить оптимальные траектории, скорость движения и, соответственно, точку прыжка перед барьером.

Помимо конкура в программу входили прыжки на мощность – своеобразные соревнования на взятие высоты. Мировой рекорд – 2 метра 40 сантиметров. В Грумантах традиционно участники соревнуются за то, чтобы преодолеть барьер высотой в два метра. Это тоже достаточно серьезный результат – выше человеческого роста.

В главной части соревнований выступили двенадцать спортсменов. Среди них – лидеры современного российского конного спорта Вадим Черевань, Ирина Федотова, Михаил Шемшелев, Андрей Лысенко. Они выступали в сборной России, побеждали на различных международных соревнованиях. География участников достаточно разнообразная – Тула, Москва и Подмосковье, Калуга, Орел, Белоруссия.

Вадим Черевань на лошади Лас-Вегас выступает в Туле с момента основания турнира, был неоднократным обладателем Кубка губернатора. Рассказал, что ему очень нравится атмосфера соревнований в «Грумантах», поддержка трибун, азарт участников, поэтому старается не пропускать этот турнир. Конным спортом занимается больше пятнадцати лет. Когда-то в детстве ездил на каникулы к дедушке и бабушке в Белоруссию. Там, в деревне, и привилась любовь к лошадям.

Ирина Федотова приехала из города Чехов Московской области. Считает, что в каком-то смысле родилась в конном спорте, поскольку лошади в ее жизни были всегда, с самого детства. А лет с девяти определилась с главным своим увлечением в жизни – полюбила конкур. Согласна с мнением, что общение с лошадьми – это не только спорт, но и занятие для души.

Лошадь для спортсмена – настоящий друг, который может чувствовать настроение своего партнера.

Соревнований сейчас проводится много, при желании можно участвовать летом хоть каждую неделю. Но, конечно, так части никто не ездит. В среднем – два раза в месяц. Тульский кубок принадлежит к тем гонкам, которые не стоит пропускать. В «Груманты» она приехала вместе с Кандагаром, которому перед стартом заботливо укутывала щиколотки защитными накладками – в горячке гонок лошади активно работают ногами и могут поранить сами себя подковами.

Открыл соревнования губернатор Алексей Дюмин, который подчеркнул, что этот турнир уже стал доброй спортивной традицией Тульской области. Он поблагодарил организатора мероприятия Михаила Борщева и отметил, что этот турнир – официальный этап чемпионата России по преодолению препятствий.



Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Уверен, что все участники проявят высокое мастерство и что соревнования станут настоящим праздником для всех любителей конного спорта», – сказал Алексей Геннадьевич.

Советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой также поздравил гостей и участников Кубка.