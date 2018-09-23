Фото из Инстаграма Татьяны Кошелевой.
Тульская волейболистка Татьяна Кошелева тренируется в Бразилии
Спортсменка просто в восторге от города и от окружающей обстановки.
Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева тренируется в Бразилии. Напомним, спортсменка в новом сезоне будет выступать за команду «Рексона-Сеск».
В интервью корреспонденту Myslo Таня рассказала о том, как ей живется в Бразилии и как проходят тренировки с новым клубом:
- Бразилия нас встретила тепло и радушно! Команда и быт в ней отлично организованы, и поэтому все бытовые вопросы были решены сразу по прибытию. Нам оставалось только распаковать чемоданы и влиться в расписание команды!
Конечно, огромный бонус — океан, фрукты и свежий воздух. То, что я вижу каждый день — это как сон. Для местных это привычная картина, а для меня как допинг. Не могу налюбоваться!
Видео повествует о том как же здесь всё-таки чудесно)) Местные наверно не испытывают такого восторга, для них эта «картина» привычна, а мы сходим с ума от счастья и не можем надышаться и насмотреться во круг??????????
P. S.Вишенка в этом видео конечно Фёдор @fedor1982 ??????
Уже сейчас вижу огромные плюсы от работы с командой и тренером. Бернандиньо делает акценты на тех моментах, над которыми мы раньше не работали!
Уверена уже сейчас, что это поможет вырасти мне как игроку и прибавить во всех элементах, а это и есть моя цель здесь!
От травмы я еще до конца не оправилась, к сожалению, это процесс долгий и требует времени. Но с командой выдерживаю всю нагрузку и чувствую большое счастье от того, что возвращаюсь в свой любимый волейбол! - рассказала Татьяна.
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