Тульская волейболистка Татьяна Кошелева тренируется в Бразилии

Фото из Инстаграма Татьяны Кошелевой.

Спортсменка просто в восторге от города и от окружающей обстановки.

Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева тренируется в Бразилии. Напомним, спортсменка в новом сезоне будет выступать за команду «Рексона-Сеск».

В интервью корреспонденту Myslo Таня рассказала о том, как ей живется в Бразилии и как проходят тренировки с новым клубом:

- Бразилия нас встретила тепло и радушно! Команда и быт в ней отлично организованы, и поэтому все бытовые вопросы были решены сразу по прибытию. Нам оставалось только распаковать чемоданы и влиться в расписание команды!

Конечно, огромный бонус — океан, фрукты и свежий воздух. То, что я вижу каждый день — это как сон. Для местных это привычная картина, а для меня как допинг. Не могу налюбоваться!

Уже сейчас вижу огромные плюсы от работы с командой и тренером. Бернандиньо делает акценты на тех моментах, над которыми мы раньше не работали!

Уверена уже сейчас, что это поможет вырасти мне как игроку и прибавить во всех элементах, а это и есть моя цель здесь!

От травмы я еще до конца не оправилась, к сожалению, это процесс долгий и требует времени. Но с командой выдерживаю всю нагрузку и чувствую большое счастье от того, что возвращаюсь в свой любимый волейбол! - рассказала Татьяна.