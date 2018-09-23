Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Тройное ДТП на проспекте Ленина в Туле: у легковушки оторвало колесо
Обстоятельства аварии выясняются.
Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 сентября, в Туле на проспекте Ленина (практически напротив здания областной прокуратуры). Примерно в 11.45 столкнулись три транспортных средства: «Тагаз», «Киа Рио» и ВАЗ-2110.
Удар был такой силы, что у «Киа» оторвало переднее колесо.
По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек — водитель «Киа Рио». Ему медицинскую помощь оказали на месте происшествия.
Все обстоятельства аварии выясняются.
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