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Тройное ДТП на проспекте Ленина в Туле: у легковушки оторвало колесо
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тройное ДТП на проспекте Ленина в Туле: у легковушки оторвало колесо

Обстоятельства аварии выясняются.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 сентября, в Туле на проспекте Ленина (практически напротив здания областной прокуратуры). Примерно в 11.45 столкнулись три транспортных средства: «Тагаз», «Киа Рио» и ВАЗ-2110.

Удар был такой силы, что у «Киа» оторвало переднее колесо.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек — водитель «Киа Рио». Ему медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Все обстоятельства аварии выясняются.

сегодня, в 14:33 +3
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