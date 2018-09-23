Тройное ДТП на проспекте Ленина в Туле: у легковушки оторвало колесо

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 сентября, в Туле на проспекте Ленина (практически напротив здания областной прокуратуры). Примерно в 11.45 столкнулись три транспортных средства: «Тагаз», «Киа Рио» и ВАЗ-2110.

Удар был такой силы, что у «Киа» оторвало переднее колесо.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек — водитель «Киа Рио». Ему медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Все обстоятельства аварии выясняются.