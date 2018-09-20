Туляков приглашают поучаствовать в фестивале автослалома

Туляков приглашают на большой автомобильный праздник. 22 сентября на Косой Горе (территория ТК «Косогорский») с 15.00 до 19.00 пройдет фестиваль автослалома — турнир по фигурном вождению и скоростному маневрированию.

Принять участие в турнире по традиции могут все желающие с водительским удостоверением и личным автомобилем. Как правило, участники всегда помогают друг другу и в закрытом парке, где собираются водители не чувствуется соперничество.

Среди тульских слаломистов опытные и начинающие автолюбители от 18 до 50 лет, мужчины и женщины, люди разных профессий: есть женщина-водитель троллейбуса, маркетолог, механик, инженер, системный администратор, врач и многие другие.

Среди участников — гости из области, Орла, Нижнего Новгорода и Москвы. Их объединяет любовь к своему автомобилю, скорости и эффектному вождению. Кроме того, умение преодолевать преграды на пути всегда пригодится в жизни при неожиданной встречей с выбоиной на дороге.

Схема трассы:



Схема трассы, которую предстоит преодолеть автомобилистам, уже известна, она состоит из нескольких элементов, среди которых традиционные «коридор», «восьмерка», «змейка». Сначала трассу проходят пешком, а затем участников есть две попытки, чтобы показать лучшее время преодоления всех элементов автослалома.