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Всех желающих приглашают на забег «Ночная Тула»

Всех желающих приглашают на забег «Ночная Тула»

Впервые в серии Тульского марафона состоится забег «Ночная Тула»!

Бег по ночному, освещенному фонарями городу — это всегда особая атмосфера. А в Туле есть, на что посмотреть даже после заката!
 
Забег стартует из тульского Кремля, идет по самой красивой исторической части города, захватит наш местный «арбат» и новую набережную.
 
 
Свежий сентябрьский вечер, самые красивые городские виды и сотни единомышленников — отличное завершение бегового сезона в Туле!
 
Организаторы ждут всех желающих 15 сентября на старте «Ночной Тулы»! Забег стартует в 21:30 из кремля.
 
Желающие принять участие ищите стартовую арку рядом с центральной сценой!
 
 
Напомним, сегодня вечером в Туле для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия будут введены следующие ограничения:
 

С 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.

С 21.00 до 23.00 на указанных участках ограничат движение всех видов транспортных средств.

Подробная информация о забеге — в группе ВКонтакте. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:40 +2
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