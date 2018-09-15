Всех желающих приглашают на забег «Ночная Тула»

Бег по ночному, освещенному фонарями городу — это всегда особая атмосфера. А в Туле есть, на что посмотреть даже после заката!

Забег стартует из тульского Кремля, идет по самой красивой исторической части города, захватит наш местный «арбат» и новую набережную.

Свежий сентябрьский вечер, самые красивые городские виды и сотни единомышленников — отличное завершение бегового сезона в Туле!

Организаторы ждут всех желающих 15 сентября на старте «Ночной Тулы»! Забег стартует в 21:30 из кремля.

Желающие принять участие ищите стартовую арку рядом с центральной сценой!

Напомним, сегодня вечером в Туле для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия будут введены следующие ограничения:

С 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.

С 21.00 до 23.00 на указанных участках ограничат движение всех видов транспортных средств.

Подробная информация о забеге — в группе ВКонтакте. Зарегистрироваться для участия можно здесь.