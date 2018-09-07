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8 сентября в Тульском кремле московский модельер Ксения Кравцова представит новую коллекцию

8 сентября в Тульском кремле московский модельер Ксения Кравцова представит новую коллекцию

Коллекция отражает историю и изменения, которые происходят сейчас в городе оружейников.

8 сентября в рамках празднования Дня города в Тульском кремле пройдет показ уникальной коллекции московского кутюрье Ксении Кравцовой «Эпохи Тульского кремля».

Как отмечает модельер, мода сегодня — это не только функциональные вещи, но и способ выражения своей идентичности, трансляции ценностей и донесения мыслей. В новой коллекции Ксения Кравцова соединила богатую историю и великую современность Тулы.

- Я посвятила коллекцию Туле и назвала ее «Эпохи Тульского кремля», потому что Кремль — великий символ памяти и истории города, но одновременно и тех фантастических изменений, что происходят в Туле сегодня, — рассказала модельер.

Начало показа у башни Ивановских ворот в 19.30.

 

Собственный бренд Ксении Кравцовой завоевал немало внимания среди звезд селебрити, политических деятелей, а также стал призером на всероссийских конкурсах.

Галерея
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 1
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 2
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 3
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 4
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 5
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 6
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 7
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 8
8 сентября в Туле пройдет показ коллекции «Эпохи Тульского Кремля» московского модельера , Фото: 9
показать все фотографии

По словам художницы-модельера, главным отличием ее дизайна являются авторские рисунки, в которых заложен глубокий смысл: образы России, ее культурное достояние, сочетание современности и народного искусства.

В своих коллекциях Ксения Кравцова модернизирует образы русских красавиц.

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