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Грация, гибкость и красота: В Туле проходит турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Грация, гибкость и красота: В Туле проходит турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс»

Смотрите большой фоторепортаж с соревнований!

В Туле уже в пятый раз проходит престижный Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс». В оружейную столицу съехалось около 300 спортсменок из Москвы, Петрозаводска, Орла, Белгорода, Калуги, Северодвинска и др.

Президент спортивного клуба «Алина», организатор и директор соревнований Алина Курбатова:

- К нам приехали сильные спортсменки. Среди них есть и член сборной Росии Александра Скубова.

Гимнастки соревнуются в групповой и индивидуальной программе. Самые юные спортсменки у нас 2013 года рождения. Наш регион представляют спортивный клуб «Алина», ДЮСШ «Триумф» (оба из Тулы), гимнастки из Новомосковска и Щекино. Судьи оценивают технику и артистизм.

Московский тренер Ирина Игоревна Кожарина привезла в Тулу воспитанниц всех возрастов: и маленьких спортсменок, и мастеров спорта.

- Это первый старт в начале сезоне. Для нас это очень волнительно: новая программа, элементы… Сейчас главное не результат, а посмотреть, что наработали за лето. Это очень сложный период, ведь летом мы учим много новых комбинаций. Дети должны выйти попробовать это на ковре в соревновательных условиях. Для них важно перебороть свой страх. К каждому ребенку нужен свой подход: кого-то нужно настроить на борьбу, они любят соревноваться; кого-то — успокоить. Те, кто постарше, сами настраиваются, у них уже есть свои секреты, фишечки.

Безусловно, художественная гимнастика — очень красивый, воздушный и грациозный вид спорта. Сияющие глаза, обворожительные улыбки, сверкающие платья, сложные элементы, обручи, ленты и мячи — всё это нужно было совместить в своем выступлении.

Спортсменки старались показать строгим судьям всё свое мастерство и умение.

«Художницы» очень волновались, но у них была отличная поддержка: родители, партнеры по команде. Тренеры буквально выступали вместе со своими воспитанницами.

Мы пообщались с участницами соревнований. Все девчонки хотят стать чемпионками, но не все готовы посвятить профессиональному спорту всю жизнь. Некоторые признались, что хотят, чтобы гимнастика была как хобби, а не как работа. 

Даниэла Бабенко, 12 лет, Москва.

- Я восемь лет в гимнастике. Помню, как в детстве увидела соревнования по телевизору и сказала родителям, что хочу заниматься этим видом спорта. Люблю художественную гимнастику за красоту и грацию. Считаю, что ленты — самый сложный предмет, они не слушаются, можно в них запутаться. Но мы с командой стараемся! Я нервничаю перед выходом. Как успокаиваю себя? Выдыхаю и выхожу на площадку. В будущем хочу стать олимпийской чемпионкой.

Анисия Чукина (8 лет), Елизавета Рылеева (9 лет), Алина Столбова (10 лет), Александра Бетехтина (8 лет), Милена Парамонова (8 лет).

- Мы занимаемся в спортклубе «Алина» в среднем лет пять. Будем стараться в будущем стать чемпионками! Художественная гимнастика — женственный вид спорта, красивый, грациозный. Наши кумиры — Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Ульяна Травкина.

Сегодня мы выступали дважды: без предмета и с обручами. Считаем, что выступили хорошо.

Наш тренер — Кира Альбертовна Захарова. Она и строгая, и веселая! Мы ее, конечно же, слушаемся. Иногда вместе с ней придумываем программу выступления.

Считаем, что не бывает сложных и легких предметов в художественной гимнастике, всё зависит от умения ими пользоваться, от желания работать.

Соревнования проходят в «Новом поколении» и завершатся 8 сентября в 17.00.

Галерея
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Соревнования по художественной гимнастике "Осенний вальс", Фото: 136
Соревнования по художественной гимнастике "Осенний вальс", Фото: 137
Соревнования по художественной гимнастике "Осенний вальс", Фото: 138
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:47 +3
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