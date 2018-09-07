Массовое отключение лифтов в Туле: директор «Тулалифта» ответит за самоуправство

Прокуратурой проведена проверка по факту отключения лифтов в тульских многоэтажках. Как сообщает пресс-служба ведомства, в июле несколько управляющих компаний Тулы расторгли договора с организациями, обслуживающими лифты в домах. Соглашения перестали действовать с 1 сентября.

Однако 31 августа директор ООО «Тулалифт», ООО «Тулалифт-1» и ООО «Тулалифт-2» принял решение отключить 252 лифта, без законных на то оснований. Прокуратура вынесла в отношении руководителя три постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по статье «Самоуправство».

Кроме того, надзорным органом в адрес управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства. Аналогичное представление направлено и начальнику областной Госжилинспекции, которая не обеспечила контроль за деятельностью управляющих компаний, допустивших нарушение прав жителей.