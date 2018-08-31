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В Туле открылся профессиональный роликодром
Фото пресс-службы комитета по спорту Тульской области.

В Туле открылся профессиональный роликодром

Зимой здесь зальют каток, а в теплое время года можно будет кататься на роликах.

В детском конькобежном центре в тульском Заречье открылся профессиональный роликодром. Как сообщает комитет Тульской области по спорту, новая площадка соответствует всем стандартам. Теперь у тульских спортсменов есть полноценный комплекс для подготовки к Олимпийским играм как в летнее, так и зимнее время.

Зимой здесь будут скользить на коньках, а летом — на роликах. Роликодром уже опробовали профессиональные конькобежцы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:48 +5
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