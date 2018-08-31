В Алексине на комбинате ЖБИ погиб рабочий

Трагедия в ОАО «Комбинат железобетонных изделий 480» в Алексине произошла вечером 30 августа – около 17.00 от удара электрическим током погиб 38-летний сотрудник предприятия.

Предположительно, мужчина нарушил требования техники безопасности, результатом чего и стал летальный исход.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка.