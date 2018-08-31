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В Алексине на комбинате ЖБИ погиб рабочий

В Алексине на комбинате ЖБИ погиб рабочий

Предположительно, трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности.

Трагедия в ОАО «Комбинат железобетонных изделий 480» в Алексине произошла вечером 30 августа – около 17.00 от удара электрическим током погиб 38-летний сотрудник предприятия.

Предположительно, мужчина нарушил требования техники безопасности, результатом чего и стал летальный исход.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:05 +1
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комбинат ЖБИ 480погиб рабочий
Место
АлексинТульская область

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