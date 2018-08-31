Молодежный проект «Газон» в Туле: это было круто!

Фото Алексея Пирязева.

За время существования «Газона» его посетили более ста тысяч человек.

Закрытие молодежного пространства «Газон» состоялось в четверг, 30 августа.

Напомним, проект стартовал в Туле 27 июня, в День молодежи. Всё это время на территории Тульского кремля работали различные площадки, где школьники, студенты, молодежь, родители с детьми могли не только отдохнуть, но и провести время весело и с пользой.

Проект «Газон» для Тулы уникален и вызвал большой интерес у жителей и гостей города. Здесь каждому была представлена возможность для самореализации, общения и знакомства.

Во-первых, это неформальное образование: работало множество площадок, которые позволяли «прокачать» себя по различным школьным предметам, был отдельный проект, в рамках которого можно было подтянуть английский язык. Во-вторых, можно было поиграть в различные спортивные или бизнес-игры, проявить свои творческие способности (открытый микрофон, вечера караоке), позаниматься спортом на свежем воздухе — почти все фитнес-центры организовывали здесь утром и вечером бесплатные занятия. Вечером показывали кино или проходили концерты и баттлы диджеев. Большим спросом пользовались различные экскурсии и туристические походы.

Начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров:

Илья Тихомиров – Идея проекта родилась спонтанно в мае этого года, а уже в июне мы его запустили. Как только «Газон» начал работать, тут же изъявили желание присоединиться огромное количество организаций и творческих коллективов. Огромное количество положительных отзывов — лучшая оценка нашей работы. И конечно же, мы продолжим проект «Газон» в следующем году. На будущий год мы решили, что территориально менять ничего не будем, проект вновь будет работать в кремле. Во-первых, это центр города, во-вторых, здесь проще решать вопросы безопасности, в-третьих, здесь хорошая акустика, а кроме всего прочего, площадка работала в любую погоду: если на улице непогода, все мероприятия мы переносили в атриум.

Площадки функционировали в Тульском кремле каждый будний день — всего 47 дней. За это время их посетили более ста тысяч человек.

Кристина Корабельская – Ходили на концерты летом. Мне понравилось! Весело было, когда показывали футбол на большом экране. Проект хороший, ждем в следующем году еще больше интересных площадок.

Артем Слонов – Задумка интересная, но, считаю, ее нужно доработать. Больше хотелось бы игр и тренингов. Например, тренинги по экологии — это не очень интересно лично для меня, а вот бизнес-тренинги — интересно. Фестиваль какой-нибудь типа «Студенческой весны» тоже был бы рад посетить на «Газоне».

Елизавета Вилль – Мне понравилась задумка с летним кинотеатром, просмотр фильмов под открытым небом — очень необычно для Тулы. Несколько раз с молодым человеком ходили на кинопоказы. Хотела бы, чтоб в следующем году кинотеатр продолжил свою работу.