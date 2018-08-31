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Молодежный проект «Газон» в Туле: это было круто!
Фото Алексея Пирязева.

Молодежный проект «Газон» в Туле: это было круто!

За время существования «Газона» его посетили более ста тысяч человек.

Закрытие молодежного пространства «Газон» состоялось в четверг, 30 августа.

Напомним, проект стартовал в Туле 27 июня, в День молодежи. Всё это время на территории Тульского кремля работали различные площадки, где школьники, студенты, молодежь, родители с детьми могли не только отдохнуть, но и провести время весело и с пользой.

Проект «Газон» для Тулы уникален и вызвал большой интерес у жителей и гостей города. Здесь каждому была представлена возможность для самореализации, общения и знакомства.

Во-первых, это неформальное образование: работало множество площадок, которые позволяли «прокачать» себя по различным школьным предметам, был отдельный проект, в рамках которого можно было подтянуть английский язык. Во-вторых, можно было поиграть в различные спортивные или бизнес-игры, проявить свои творческие способности (открытый микрофон, вечера караоке), позаниматься спортом на свежем воздухе — почти все фитнес-центры организовывали здесь утром и вечером бесплатные занятия. Вечером показывали кино или проходили концерты и баттлы диджеев. Большим спросом пользовались различные экскурсии и туристические походы.

Начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров:

Илья Тихомиров

Илья Тихомиров

– Идея проекта родилась спонтанно в мае этого года, а уже в июне мы его запустили. Как только «Газон» начал работать, тут же изъявили желание присоединиться огромное количество организаций и творческих коллективов. Огромное количество положительных отзывов — лучшая оценка нашей работы. И конечно же, мы продолжим проект «Газон» в следующем году. На будущий год мы решили, что территориально менять ничего не будем, проект вновь будет работать в кремле. Во-первых, это центр города, во-вторых, здесь проще решать вопросы безопасности, в-третьих, здесь хорошая акустика, а кроме всего прочего, площадка работала в любую погоду: если на улице непогода, все мероприятия мы переносили в атриум.

Площадки функционировали в Тульском кремле каждый будний день — всего 47 дней. За это время их посетили более ста тысяч человек.

Кристина Корабельская

Кристина Корабельская

– Ходили на концерты летом. Мне понравилось! Весело было, когда показывали футбол на большом экране. Проект хороший, ждем в следующем году еще больше интересных площадок.

Артем Слонов

Артем Слонов

– Задумка интересная, но, считаю, ее нужно доработать. Больше хотелось бы игр и тренингов. Например, тренинги по экологии — это не очень интересно лично для меня, а вот бизнес-тренинги — интересно. Фестиваль какой-нибудь типа «Студенческой весны» тоже был бы рад посетить на «Газоне».

Елизавета Вилль

Елизавета Вилль

– Мне понравилась задумка с летним кинотеатром, просмотр фильмов под открытым небом — очень необычно для Тулы. Несколько раз с молодым человеком ходили на кинопоказы. Хотела бы, чтоб в следующем году кинотеатр продолжил свою работу.

София Козлова

София Козлова

– Мне всё понравилось, я здесь бывала почти каждый день, посещала различные обучающие курсы. Особенно понравились походы, в которые мы отправлялись из кремля: и пешие, и сплавы по реке, даже в пещеры спускались! В следующем году хотелось бы еще больше различных походов.

 
Галерея
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 1
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 2
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 3
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 4
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 5
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 6
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 7
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 8
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 9
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 10
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 11
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 12
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 13
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 14
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 15
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 16
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 17
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 18
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 19
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 20
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 21
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 22
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 23
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 24
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 25
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 26
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 27
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 28
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 29
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 30
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 31
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 32
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 33
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 34
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 35
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 36
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 37
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 38
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 39
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 40
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 41
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 42
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 43
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 44
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 45
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 46
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 47
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 48
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 49
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 50
Закрытие в Туле молодежного проекта «Газон»: это было круто!, Фото: 51
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:25 0
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