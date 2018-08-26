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Тульские хоккеисты завоевали «Летний кубок»

Тульские хоккеисты завоевали «Летний кубок»

Предсезонный турнир проходил на ледовой арене «Тропик».

23 и 24 августа в Туле прошел предсезонный турнир — «Летний кубок» по хоккею среди юношей 2007 года рождения. На соревнования съехались команды из Москвы, Рязани, Калуги и Алексина. Тулу на турнире представлял хоккейный клуб «Тигры».

По итогам двух напряженных игровых дней первое место завоевала тульская команда. На втором — ХК «Олимпийский» из Рязани, бронза досталась калужскому ХК «Космос».

Лучшими игроками турнира стали:

  • Лучший бомбардир — Илья Гришин № 77 ХК «Тигры», Тула;
  • Лучший нападающий — Игорь Терехов № 10 ХК «Тигры», Тула;
  • Лучший защитник — Максим Козаков № 27 ХК «Олимпийский», Рязань;
  • Лучший вратарь — Игорь Григорьянц № 12 ХК «Космос», Калуга.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 20:33 +3
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