Тульские хоккеисты завоевали «Летний кубок»
Предсезонный турнир проходил на ледовой арене «Тропик».
23 и 24 августа в Туле прошел предсезонный турнир — «Летний кубок» по хоккею среди юношей 2007 года рождения. На соревнования съехались команды из Москвы, Рязани, Калуги и Алексина. Тулу на турнире представлял хоккейный клуб «Тигры».
По итогам двух напряженных игровых дней первое место завоевала тульская команда. На втором — ХК «Олимпийский» из Рязани, бронза досталась калужскому ХК «Космос».
Лучшими игроками турнира стали:
- Лучший бомбардир — Илья Гришин № 77 ХК «Тигры», Тула;
- Лучший нападающий — Игорь Терехов № 10 ХК «Тигры», Тула;
- Лучший защитник — Максим Козаков № 27 ХК «Олимпийский», Рязань;
- Лучший вратарь — Игорь Григорьянц № 12 ХК «Космос», Калуга.
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