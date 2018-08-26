Тульские хоккеисты завоевали «Летний кубок»

23 и 24 августа в Туле прошел предсезонный турнир — «Летний кубок» по хоккею среди юношей 2007 года рождения. На соревнования съехались команды из Москвы, Рязани, Калуги и Алексина. Тулу на турнире представлял хоккейный клуб «Тигры».

По итогам двух напряженных игровых дней первое место завоевала тульская команда. На втором — ХК «Олимпийский» из Рязани, бронза досталась калужскому ХК «Космос».

Лучшими игроками турнира стали: