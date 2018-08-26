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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 27 августа
Фото из архива Myslo.

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 27 августа

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые ремонтные работы.

27 августа с 9.00 до 17.00 будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Б. Гончары, 21−94, 104, 107;
  • ул. Штыковая, 181−209, 204−228;
  • ул. Пузакова, 131−135;
  • Щёкинское ш., 4, 8;
  • пр-т Ленина, 130 а, 130 б;

д. Ивановка:

  • ул. Венёвская, 29, 43;
  • ул. Альпийская, 5, 43;
  • ул. Ивановская, 17, 18;
  • ул. Чукотская, 7, 9, 11;

п. Хомяково:

  • ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 26;
  • 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6, 20, 21, 22;
  • 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9;
  • ул. Хомяковская, 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12−26, 13, 15, 17, 19, 23−37, 43;
  • ул. Фестивальная, 144;
  • Хомяковское ш., 2, 5/4, 6, 8, 10, 12, 14;

п. Южный:

  • ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14;
  • ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51;
  • ул. Садовая, 1, 2−18, 3;
  • ул. Подгорная, 1 б, 1 в, 2 а, 1−13;

п. Октябрьский, 127−172-а.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:30 +2
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