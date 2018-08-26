Фото из архива Myslo.
Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 27 августа
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые ремонтные работы.
27 августа с 9.00 до 17.00 будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Б. Гончары, 21−94, 104, 107;
- ул. Штыковая, 181−209, 204−228;
- ул. Пузакова, 131−135;
- Щёкинское ш., 4, 8;
- пр-т Ленина, 130 а, 130 б;
д. Ивановка:
- ул. Венёвская, 29, 43;
- ул. Альпийская, 5, 43;
- ул. Ивановская, 17, 18;
- ул. Чукотская, 7, 9, 11;
п. Хомяково:
- ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 26;
- 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6, 20, 21, 22;
- 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9;
- ул. Хомяковская, 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12−26, 13, 15, 17, 19, 23−37, 43;
- ул. Фестивальная, 144;
- Хомяковское ш., 2, 5/4, 6, 8, 10, 12, 14;
п. Южный:
- ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14;
- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51;
- ул. Садовая, 1, 2−18, 3;
- ул. Подгорная, 1 б, 1 в, 2 а, 1−13;
п. Октябрьский, 127−172-а.
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