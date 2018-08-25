новости
новости
Регистрация
В Тульской области молодые медики получат поддержку от правительства

В Тульской области молодые медики получат поддержку от правительства

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В правительстве Тульской области подписано постановление об установлении дополнительных мер социальной поддержки молодым медицинским работникам. 

Согласно документу, денежные выплаты из бюджета Тульской области будут предоставлены отдельным категориям медицинских работников в возрасте до 35 лет, впервые прибывшим на работу в больницы Тульской области в период с 2018 года по 2022 год включительно, основным местом работы которых являются подразделения государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающие амбулаторно­поликлиническую помощь или скорую медицинскую помощь Тульской области, и имеющих востребованные специальности.

Выплаты будут двух категорий:

– в виде единовременной денежной выплаты в размере 130 000 рублей врачам и 90 000 рублей фельдшерам за каждый полный отработанный год в течение 5 лет;

– в виде возмещения части затрат по ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилья, расположенного на территории Тульской области, но не более 650 000 рублей врачам и не более 450 000 рублей фельдшерам.

Категорию выплат медицинский работник может выбрать самостоятельно.

Перечень востребованных специальностей:

  • Врач-терапевт участковый.
  • Врач-педиатр участковый.
  • Врач общей практики.
  • Врач-кардиолог.
  • Врач-невролог.
  • Врач-оториноларинголог.
  • Врач-офтальмолог.
  • Врач-фтизиатр.
  • Врач-онколог.
  • Врач скорой медицинской помощи.
  • Фельдшер скорой медицинской помощи.
вчера, в 21:36 0
Другие статьи по темам
Событие
выплаты медицинским работникамвыплата врачам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открылся рынок нового поколения – фермерский «Привозъ»
В Туле открылся рынок нового поколения – фермерский «Привозъ»
Тулячка Диана Климова стала победительницей первенства Европы по велоспорту
Тулячка Диана Климова стала победительницей первенства Европы по велоспорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.