В Тульской области молодые медики получат поддержку от правительства

В правительстве Тульской области подписано постановление об установлении дополнительных мер социальной поддержки молодым медицинским работникам.

Согласно документу, денежные выплаты из бюджета Тульской области будут предоставлены отдельным категориям медицинских работников в возрасте до 35 лет, впервые прибывшим на работу в больницы Тульской области в период с 2018 года по 2022 год включительно, основным местом работы которых являются подразделения государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающие амбулаторно­поликлиническую помощь или скорую медицинскую помощь Тульской области, и имеющих востребованные специальности.

Выплаты будут двух категорий:

– в виде единовременной денежной выплаты в размере 130 000 рублей врачам и 90 000 рублей фельдшерам за каждый полный отработанный год в течение 5 лет;

– в виде возмещения части затрат по ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилья, расположенного на территории Тульской области, но не более 650 000 рублей врачам и не более 450 000 рублей фельдшерам.

Категорию выплат медицинский работник может выбрать самостоятельно.

Перечень востребованных специальностей: