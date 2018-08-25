В Тульской области молодые медики получат поддержку от правительства
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В правительстве Тульской области подписано постановление об установлении дополнительных мер социальной поддержки молодым медицинским работникам.
Согласно документу, денежные выплаты из бюджета Тульской области будут предоставлены отдельным категориям медицинских работников в возрасте до 35 лет, впервые прибывшим на работу в больницы Тульской области в период с 2018 года по 2022 год включительно, основным местом работы которых являются подразделения государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающие амбулаторнополиклиническую помощь или скорую медицинскую помощь Тульской области, и имеющих востребованные специальности.
Выплаты будут двух категорий:
– в виде единовременной денежной выплаты в размере 130 000 рублей врачам и 90 000 рублей фельдшерам за каждый полный отработанный год в течение 5 лет;
– в виде возмещения части затрат по ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилья, расположенного на территории Тульской области, но не более 650 000 рублей врачам и не более 450 000 рублей фельдшерам.
Категорию выплат медицинский работник может выбрать самостоятельно.
Перечень востребованных специальностей:
- Врач-терапевт участковый.
- Врач-педиатр участковый.
- Врач общей практики.
- Врач-кардиолог.
- Врач-невролог.
- Врач-оториноларинголог.
- Врач-офтальмолог.
- Врач-фтизиатр.
- Врач-онколог.
- Врач скорой медицинской помощи.
- Фельдшер скорой медицинской помощи.