Четверых игроков «Арсенала» вызвали в сборные

Фото из архива ПФК «Арсенал».

Черногорский нападающий оружейников Лука Джорджевич будет вести подготовку к матчам с Румынией (7 сентября) и Литвой (10 сентября) в новом турнире Лига наций.

Для подготовки к матчам Лиги наций со Словенией (6 сентября) и Норвегией (9 сентября) в сборную Болгарии приглашен полузащитник «Арсенала» Георги Костадинов.

Хавбек туляков Зелимхан Бакаев в период с 3 по 11 сентября будет находиться в тренировочном лагере молодежной сборной России. 7 сентября наша молодежка проведет в Химках товарищеский матч со сверстниками из Египта, 11 сентября в Нижнем Новгороде состоится отборочный матч первенства Европы (U21) с Сербией.

Полузащитник арсенальцев Даниил Лесовой получил вызов в сборную России (возраст игроков до 20 лет) для участия в товарищеских встречах в гостях со сборной Хорватии U20.