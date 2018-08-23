новости
новости
Регистрация
Четверых игроков «Арсенала» вызвали в сборные
Фото из архива ПФК «Арсенал».

Четверых игроков «Арсенала» вызвали в сборные

Осенью начинается новый сезон на уровне сборных.

Черногорский нападающий оружейников Лука Джорджевич будет вести подготовку к матчам с Румынией (7 сентября) и Литвой (10 сентября) в новом турнире Лига наций.

Для подготовки к матчам Лиги наций со Словенией (6 сентября) и Норвегией (9 сентября) в сборную Болгарии приглашен полузащитник «Арсенала» Георги Костадинов.

Хавбек туляков Зелимхан Бакаев в период с 3 по 11 сентября будет находиться в тренировочном лагере молодежной сборной России. 7 сентября наша молодежка проведет в Химках товарищеский матч со сверстниками из Египта, 11 сентября в Нижнем Новгороде состоится отборочный матч первенства Европы (U21) с Сербией.

Полузащитник арсенальцев Даниил Лесовой получил вызов в сборную России (возраст игроков до 20 лет) для участия в товарищеских встречах в гостях со сборной Хорватии U20.

Сюжет: Арсенал
Футбольный клуб «Арсенал» поздравил Артема Дзюбу с 30-летием
Спорт
Футбольный клуб «Арсенал» поздравил Артема Дзюбу с 30-летием
вчера, в 14:58, 2 1996 6
Аналитика матча «Арсенал» – ЦСКА: А было ли удаление?
Спорт
Аналитика матча «Арсенал» – ЦСКА: А было ли удаление?
19 августа, в 13:29, 36 1940 1
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев назвал скандальным судейство матча с ЦСКА
Спорт
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев назвал скандальным судейство матча с ЦСКА
19 августа, в 11:11, 38 2535 2
ЦСКА крупно обыграл тульский «Арсенал»: 3:0
Спорт
ЦСКА крупно обыграл тульский «Арсенал»: 3:0
18 августа, в 18:25, 142 5648 4
Все новости сюжета
сегодня, в 15:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
Арсеналсборные
Люди
Лука ДжорджевичДаниил ЛесовойЗелимхан БакаевГеорги Костадинов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В селе Теплое обустроили дорогу к участкам многодетных семей
В селе Теплое обустроили дорогу к участкам многодетных семей
Служба заказа такси «Максим» прокомментировала ДТП с участием таксиста на ул. Кирова в Туле
Служба заказа такси «Максим» прокомментировала ДТП с участием таксиста на ул. Кирова в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.