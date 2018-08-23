Служба заказа такси «Максим» прокомментировала ДТП с участием таксиста на ул. Кирова в Туле

Фото из архива Myslo.

По предварительным данным, водитель авто с наклейками такси был пьян.

23 августа в 10.00 в Туле на ул. Кирова недалеко от пешеходного перехода столкнулись четыре авто: Daewoo, две «Лады» и Hyundai Porter.

По предварительной информации, водитель Hyundai остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить людей. В этот момент сзади в него врезалась Daewoo Nexia с наклейками такси «Максим». От удара Daewoo вылетела на встречку, где «собрала» еще две машины.

Очевидцы аварии сообщили, что водитель Daewoo был пьян, в салоне его автомобиля находилась женщина (тоже в состоянии алкогольного опьянения). От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Данный инцидент Myslo прокомментировала служба заказа такси «Максим»:

– Данный водитель не выполнял заказы сервиса «Максим» с 21 августа. Он ехал по своим делам. Нет никаких оснований связывать происшествие с профессиональной деятельностью водителя и сервисом. Водитель заблокирован в системе до выяснения обстоятельств происшествия.